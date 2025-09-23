Le auto Tesla hanno il tasso più alto di incidenti mortali

I numeri non sono incoraggianti per Tesla. Un’analisi di iSeeCars sui dati federali NHTSA tra 2018 e 2022 mostra che le Tesla hanno il tasso più alto di incidenti mortali tra tutte le auto vendute negli Stati Uniti. 5,6 morti ogni miliardo di miglia percorse, quasi il doppio della media nazionale.

Autopilot sotto accusa: Tesla e il boom dei decessi stradali

Le Tesla sono tra le auto più avanzate, questo è innegabile. Ma se chi sta al volante ha la testa altrove, tutta questa tecnologia serve a poco. Secondo Karl Brauer, analista di iSeeCars, le auto nuove sono più sicure che mai, ma la disattenzione e la velocità stanno vanificando i progressi . Insomma, il problema non sono le auto, siamo noi.

Tesla è spesso accusata di promuovere una visione troppo ottimistica delle capacità del suo Autopilot. Molti conducenti si sentono al sicuro e abbassano la soglia di attenzione. E le conseguenze sono tragiche. Nel 2024, per la prima volta, è stata riconosciuta la responsabilità del costruttore in un incidente mortale a causa dell’Autopilot.

E il trend è preoccupante. Negli ultimi sei anni i morti e feriti sulle strade americane sono tornati a salire, dopo un decennio in cui le cose sembravano andare meglio. E a guidare questa triste classifica c’è Tesla, davanti a Kia, Buick, Dodge e Hyundai.

Il paradosso della sicurezza percepita contro quella reale

Tesla promuove aggressivamente l’immagine di auto ultra-sicure grazie a tecnologie avanzate. Crea così una percezione di invulnerabilità che potrebbe influenzare negativamente il comportamento di guida. I sistemi di assistenza alla guida come Autopilot danno un falso senso di sicurezza. I conducenti tendono a distrarsi maggiormente, convinti che l’auto possa gestire situazioni complesse.

Ma questi sistemi hanno limiti importanti, che non sempre vengono comunicati chiaramente. Quando si verificano malfunzionamenti o situazioni impreviste, gli incidenti sono spesso più gravi perché avvengono a velocità elevate con conducenti impreparati a intervenire.