Avalanche Foundation investe nelle meme coin e NuggetRush punta alto

In un recente sviluppo, la Avalanche Foundation ha svelato le meme coin in cui investirà. Nel frattempo, un trader di criptovalute ha ottenuto un profitto di 3,39 milioni di dollari dal rialzo del prezzo di Pepe. Fortunatamente per coloro che hanno perso l’occasione, gli analisti hanno indicato NuggetRush come la migliore criptovaluta per guidare la prossima ondata di cripto-milionari.

>> Scopri NuggetRush ora <<

Pepe (PEPE) regala al trader 3,39 milioni di dollari di profitto

Pepe (PEPE), la meme coin a tema rana, ha registrato un’impennata di oltre il 1.330% negli ultimi sei mesi. La meme coin, che era uscita dalla lista delle migliori 100 criptovalute, si trova ora tra le prime 50 per capitalizzazione di mercato.

I rialzisti su Pepe hanno capitalizzato il rialzo. La criptovaluta ha raggiunto un ATH di 0,00001064 $. Nel frattempo, la piattaforma di analisi on-chain Spot On Chain ha rivelato che un trader di criptovalute ha ottenuto un profitto di oltre 3,39 milioni di dollari dopo aver depositato 500 miliardi di token (circa 4,26 milioni di dollari) su Binance.

Secondo Spot On Chain, il trader detiene ancora circa 100 miliardi di token PEPE e ha ottenuto profitti per oltre 900.000 $ da altre meme coin come Shiba Inu e Floki Inu.

NuggetRush (NUGX), la prossima criptovaluta che renderà milionari i trader

Gli investitori e i trader che si sono lasciati sfuggire Pepe si stanno spostando su un nuovo progetto DeFi chiamato NuggetRush (NUGX) che, secondo le previsioni, dovrebbe registrare guadagni di 100x nei prossimi mesi. Chi acquista 100 $ di token NuggetRush avrà 10.000 $ dopo l’aumento.

NuggetRush è una meme coin e il token di un gioco minerario di prossima uscita. In questo divertente gioco, i giocatori estraggono minerali e competono con altri minatori per ottenere ricompense.

Al fine di rendere il processo di estrazione più efficiente, i giocatori possono addestrare i lavoratori, aggiornare gli strumenti e collaborare con altri minatori. NuggetRush è ora nel suo round di prevendita del launchpad e i primi acquirenti hanno già ottenuto un profitto del 90%, rendendola una buona criptovaluta da acquistare.

La criptovaluta NUGX vale 0,019 $ al momento e si prevede che salirà di 100x dopo la sua quotazione. Le caratteristiche uniche del progetto e il suo potenziale di crescita rendono NUGX un ottimo investimento per chi è alla ricerca di quale criptovaluta in cui investire ora.

>> Cosa bisogna sapere su NuggetRush <<

Avalanche (AVAX) Foundation mostra il suo sostegno alle meme coin

In un recente rapporto, Avalanche (AVAX) Foundation ha evidenziato cinque progetti di meme coin basati su Avalanche in cui investirà. Questo fa parte dell’iniziativa Catalyst della piattaforma, annunciata lo scorso anno.

Le meme coin che sono state scelte in base a determinati criteri, come il volume di scambi e l’unicità, includono Kimbo, technology joke, No Chill, Coq Inu e Gecko. Nel frattempo, Avalanche AVAX sta scambiando nella zona verde insieme a pochi altri altcoin.

Il prezzo di AVAX è aumentato del 31,1%, raggiungendo un massimo settimanale di 58,64 $ da un minimo di 41,06 $. Il prezzo dell’altcoin è rialzista anche sui grafici a 14 e 30 giorni, con guadagni del 34,9% e del 35,2%. Se il rialzo dei prezzi dovesse continuare, AVAX potrebbe raggiungere i 50 $ nei prossimi giorni.

Considerazioni finali

La duplice caratteristica di NuggetRush di essere un meme coin e un gaming token lo rende il migliore altcoin da acquistare sul mercato in questo momento. Gli analisti vedono il progetto superare il rialzo del mercato di Pepe e salire tra le migliori 5 criptovalute nei prossimi anni. Quindi, questo è il momento migliore per partecipare al progetto prima che inizi il rialzo.

Visita il sito della prevendita di NuggetRush

In collaborazione con LocxLabs

Punto Informatico non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Punto Informatico non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.