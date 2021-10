Avast Business Antivirus Pro: 3 anni al prezzo di 2

La software house di Praga non offre solo i popolari antivirus per gli utenti privati, ma anche ottime soluzioni di sicurezza per le aziende. Avast Business Antivirus Pro è una delle tre versioni che permettono di proteggere i cosiddetti endpoint (PC, Mac, notebook e server) presenti nelle PMI. Grazie all'offerta attuale è possibile sottoscrivere l'abbonamento per tre anni al prezzo di due.

Avast Business Antivirus Pro: 63,13 euro per tre anni

Avast Business Antivirus offre ovviamente funzionalità analoghe a quelle disponibili nelle versioni consumer, ma ci sono differenze importanti, considerato il numero maggiore di computer presenti nelle aziende e soprattutto il tipo di dati da proteggere. Gli amministratori IT possono innanzitutto sfruttare la piattaforma Business Hub per la gestione via cloud.

Il software offre una protezione a sette livelli che fanno ampio uso di intelligenza artificiale, machine learning e cloud. Altra importante differenza rispetto alle versioni consumer è la protezione dei server Exchange e SharePoint, due dei bersagli preferiti dai cybercriminali che tentano di accedere ai dati aziendali.

Come detto l'abbonamento per tre anni viene offerto allo stesso prezzo dell'abbonamento biennale, indipendentemente dal numero di dispositivi (fino a 100). Il costo per un dispositivo è 63,13 euro (IVA esclusa), invece di 88,92 euro. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal o bonifico. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.