Avast Cleanup Premium: sconto 29% per ottimizzare il PC

Nel catalogo della software house di Praga è disponibile una soluzione di sicurezza “all-in-one” denominata Avast Ultimate. Uno dei software inclusi nella suite, ovvero Avast Cleanup Premium, può essere acquistato separatamente. Grazie alla promozione attuale è possibile sottoscrivere l'abbonamento per uno o dieci dispositivi, risparmiando fino al 29% per un anno.

Avast Cleanup Premium: 44,99 o 49,99 euro/anno

Come si deduce dal nome, Avast Cleanup Premium è un tool di pulizia e ottimizzazione per Windows, macOS e Android. Gli utenti possono sfruttare le sue numerose funzionalità per ridurre il consumo di RAM e incrementare le prestazioni. La Modalità Sospensione mette in pausa le applicazioni che possono rallentare il computer, ad esempio a causa del numero eccessivo di operazioni in background.

Cleanup Premium è utile anche per rimuovere i software indesiderati (bloatware), deframmentare il disco rigido, eliminare i file residui lasciati dai programma e i file temporanei. Grazie a Browser Cleaner è possibile rimuovere cronologia, cookie e cache del browser.

Il tool rileva e corregge gli errori del file system, elimina i collegamenti interrotti dal desktop e pulisce il registro di sistema. Consente infine di aggiornare automaticamente le applicazioni per evitare rischi per la sicurezza, correggere bug o accedere alle nuove funzionalità.

L'abbonamento per un PC costa 44,99 euro (sconto 25%), ma con 49,99 euro (sconto 29%) è possibile utilizzare Cleanup Premium su un massimo di dieci dispositivi. La promozione è valida per il primo anno. Avast consente la prova gratuita per 30 giorni e offre la garanzia di rimborso entro 30 giorni.