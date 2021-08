Avast Ultimate: solo 59,99 euro per 10 dispositivi

Il mese di agosto inizia con un nuovo interessante sconto per la suite di sicurezza sviluppata dall'azienda di Praga. L'offerta “Back to School” prevede l'abbonamento ad Avast Ultimate al costo di 59,99 euro/anno. Con questa cifra è possibile proteggere fino a 10 dispositivi. Non è nota la data di scadenza, ma viene chiaramente specificato che l'offerta è limitata.

Avast Ultimate: sconto del 50% per il primo anno

Avast Ultimate include tutte le funzionalità di Avast Premium, alle quali si aggiungono VPN, tool di pulizia e anti-tracciamento. Gli utenti troveranno quindi il famoso antivirus che protegge dispositivi Windows, macOS, Android e iOS contro le principali minacce informatiche, tra cui i sempre più diffusi ransomware. Il software blocca anche il download di file infetti e l'accesso ai siti fasulli che sembrano identici a quelli ufficiali.

Avast Ultimate può inoltre rilevare eventuali vulnerabilità delle reti WiFi, aprire i file sospetti in una sandbox, aggiornare automaticamente tutte le applicazioni installate sul dispositivo, bloccare l'accesso alla webcam e identificare gli attacchi di phishing.

La suite include anche un firewall, la SecureLine VPN, il tool AntiTrack che impedisce il tracciamento online e il tool Cleanup Premium che rimuove dal computer i file inutili, migliorando le prestazioni. Avast Ultimate può essere installata su 10 dispositivi.

Il costo dell'abbonamento per i primi 12 mesi è 59,99 euro, invece di 119,99 euro (sconto del 50%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e bonifico. Eventualmente è possibile sfruttare la garanzia di rimborso entro 30 giorni.