Avast Business Antivirus: sconto 20% per aziende

La software house di Praga è nota soprattutto per le soluzioni di sicurezza offerte agli utenti consumer. Nel suo catalogo ci sono però specifici prodotti per le aziende, tra cui Avast Business Antivirus che consente di proteggere gli endpoint, ovvero tutti i dispositivi connessi ad Internet. Grazie alla promozione attuale è possibile ottenere uno sconto del 20% sull'abbonamento alle tre versioni.

Avast Business Antivirus: protezione endpoint in offerta

Avast Business Antivirus include ovviamente tutte le funzionalità della versione consumer, ma ci sono alcune notevoli differenze dovute all'uso aziendale. Innanzitutto è possibile sfruttare il Business Hub, una piattaforma cloud per la gestione della soluzione di sicurezza per tutti i dispositivi. La protezione contro il malware viene garantita con sette livelli basati su tecnologie di machine learning e cloud.

Le tre versioni sono in grado di verificare i link ai siti web, rilevare malware nei file prima del download, analizzare le email, scoprire comportamenti sospetti delle app installate, monitorare il traffico tramite firewall, individuare vulnerabilità della rete WiFi e cancellare in maniera permanente i dati sensibili. Non manca la SecureLine VPN. La versione Pro include anche la protezione per i server Exchange e SharePoint. La versione Pro Plus protegge anche password e informazioni bancarie.

Le aziende possono scegliere un abbonamento annuale, biennale o triennale per un massimo di 100 dispositivi. In tutti i casi si ottiene uno sconto del 20%. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal o bonifico. Eventualmente si può sfruttare la garanzia di rimborso entro 30 giorni.