Avast SecureLine VPN: solo 3,99 euro/mese per 2 anni

Nel catalogo di Avast (recentemente acquisita da NortonLifeLock) non ci sono solo ottimi antivirus, ma anche la SecureLine VPN che garantisce privacy e sicurezza durante la navigazione online. Grazie alla promozione in corso, gli utenti possono sottoscrivere l'abbonamento per due anni con uno sconto del 47%. La software house di Praga offre anche una prova gratuita per 7 giorni.

Avast SecureLine VPN: solo 3,99 euro/mese

La rete di Avast SecureLine VPN è composta da oltre 700 server in 55 posizioni di 34 paesi. Gli utenti possono scegliere il server può adatto alle loro necessità, ad esempio per aggirare le restrizioni geografiche dei servizi di streaming, il P2P o semplicemente per una connessione sicura agli hotspot WiFi pubblici. In alternativa è possibile sfruttare la funzionalità Smart VPN che seleziona il server migliore, considerando distanza, velocità e latenza.

La VPN utilizza i protocolli OpenVPN e IPSec, mentre il traffico viene protetto dalla crittografia AES a 256 bit. SecureLine VPN supporta Windows, macOS, Android, iOS, Android TV, NVIDIA Shield TV, Mi Box e Android TV. Può essere utilizzata su dieci dispositivi in contemporanea.

L'abbonamento per due anni può essere sottoscritto al costo di 3,99 euro/mese, quindi l'utente pagherà 95,76 euro (sconto del 47%). Lo stesso risparmio si ottiene con l'abbonamento triennale. Come detto è possibile provare gratuitamente la VPN per 7 giorni. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal o bonifico (c'è anche la garanzia di rimborso entro 30 giorni).