Avast Cleanup: sconto 50% per il nuovo anno

Oltre alle popolari soluzioni di sicurezza per privati e aziende, la software house di Praga offre un ottimo tool che consente di velocizzare il computer, eliminando le applicazioni inutili e altri file che rallentano il sistema operativo. Grazie alla promozione in corso è possibile sottoscrivere l'abbonamento per il primo anno ad Avast Cleanup con uno sconto del 50%. Lo stesso risparmio si può ottenere per la versione multi-piattaforma (Windows, macOS e Android).

Avast Cleanup: 29,99 euro per un anno

Tutti gli utenti Windows sanno che l'installazione di numerose applicazioni impatta sulle prestazioni del PC. Avvio automatico dei software, processi in background e attività pianificate possono rallentare il computer. Grazie alla modalità sospensione di Avast Cleanup è possibile interrompere temporaneamente la loro esecuzione in modo da liberare risorse (RAM in particolare) per altri compiti.

In alcuni casi è necessaria una “pulizia" generale per eliminare applicazioni poco usate o il cosiddetto bloatware, software di prova che occupa solo spazio. Una specifica funzionalità di Avast Cleanup consente di eliminare questi programmi inutili. Per velocizzare gli hard disk si può invece utilizzare il tool per la deframmentazione.

Altre funzionalità permettono di ripulire il browser (cronologia, cookie e cache) e cancellare file di installazione, file temporanei e vecchi backup. Molto utile è il tool che rileva e corregge eventuali errori del file system, problemi del registro e diritti di accesso. Avast Cleanup consente infine di installare gli aggiornamenti dei software più noti. Tutte le operazioni sono accessibili da una semplice dashboard.

L'abbonamento per il primo anno è disponibile a 29,99 euro (sconto del 50%). Gli utenti possono scaricare una versione di prova e usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.