Avast Mobile Security: proteggi lo smartphone da malware e phishing

Le minacce online non si danno pace. Sono costantemente in cerca di qualche vittima da sacrificare. Ecco perché è indispensabile proteggere anche i tuoi dispositivi mobili e non solo il computer da possibili attacchi. Avast Mobile Security è la soluzione perfetta per mettere al sicuro il tuo smartphone da malware e phishing. Scarica subito l’app dal Google Play Store.

Grazie a questa suite leggera e fluida proteggi il tuo dispositivo mobile con un sistema antivirus pluripremiato e gratuito per Android. Dotato di una potente scansione, monitora i tuoi dispositivi in tempo reale per evitare attacchi e infezioni virus, malware e truffe di phishing. Inoltre, le sue funzionalità premium rafforzano la tua privacy e velocizzano le prestazioni del tuo smartphone.

Con oltre 100 milioni di installazioni, si tratta di una delle app antivirus più amata dagli utenti. Tra l’altro, nei recenti test di sicurezza, ha raggiunto un punteggio del 100% su protezione e usabilità. Grazie al suo ecosistema di ultima generazione, recentemente aggiornato, offre un’esperienza molto piacevole e intuitiva. Le sue funzioni di cybersecurity permettono una connessione e una esplorazione in totale sicurezza.

Avast Mobile Security: sicurezza, privacy e ottimizzazione sul tuo smartphone

Malware e Phishing sono le due minacce più diffuse e pericolose sul web. Il tuo smartphone, che è sempre connesso alla rete, in ogni momento si può trovare in pericolo. Installa subito Avast Mobile Security che offre sicurezza, privacy e ottimizzazione in un’unica soluzione semplice, leggera ed extra fluida. Infatti, l’applicazione disponibile su Google Play mantiene i tuoi dispositivi puliti e perfettamente funzionanti.

Il suo potente antivirus integrato blocca tutte le potenziali minacce impedendo a virus e malware di infettare il tuo dispositivo Android. Il suo sistema ti permette di programmare scansioni regolari per rilevare minacce e vulnerabilità. Inoltre, rileva anche app dannose prima ancora di installarle. Insieme blocca collegamenti e siti internet dannosi e contrassegna quelli sensibili in tutti i browser. Una potente scansione verifica anche la sicurezza delle reti WiFi.

