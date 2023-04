Avast Premium Security: proteggi il tuo dispositivo con la sicurezza avanzata

Avast Premium Security è una soluzione antivirus completa e versatile che offre protezione avanzata per i tuoi dispositivi, sia che tu stia utilizzando Windows, macOS, Android o iOS. Grazie alle sue numerose funzionalità, Avast Premium Security garantisce la massima sicurezza durante la navigazione online, la protezione dei dati personali e la difesa dai malware più sofisticati.

Le principali funzionalità di Avast Premium Security

Tra le principali caratteristiche di Avast Premium Security, troviamo:

Protezione in tempo reale : grazie a un motore antivirus potente e costantemente aggiornato, Avast Premium Security protegge il tuo dispositivo dai malware, ransomware e altre minacce informatiche in tempo reale.

: grazie a un motore antivirus potente e costantemente aggiornato, Avast Premium Security protegge il tuo dispositivo dai malware, ransomware e altre minacce informatiche in tempo reale. Firewall avanzato : un firewall di ultima generazione che monitora e controlla tutte le connessioni in entrata e in uscita, proteggendo il tuo dispositivo da hacker e attacchi esterni.

: un firewall di ultima generazione che monitora e controlla tutte le connessioni in entrata e in uscita, proteggendo il tuo dispositivo da hacker e attacchi esterni. Sicurezza delle transazioni online : protegge le tue transazioni finanziarie online grazie alla tecnologia SecureDNS e al modulo anti-phishing , che impediscono di visitare siti web fraudolenti o contraffatti.

: protegge le tue transazioni finanziarie online grazie alla tecnologia e al , che impediscono di visitare siti web fraudolenti o contraffatti. Protezione webcam e microfono : questa funzionalità garantisce la tua privacy impedendo l’accesso non autorizzato alla webcam e al microfono del tuo dispositivo.

: questa funzionalità garantisce la tua privacy impedendo l’accesso non autorizzato alla webcam e al microfono del tuo dispositivo. Ottimizzazione delle prestazioni: la suite include strumenti di pulizia e ottimizzazione del sistema che permettono di mantenere il tuo dispositivo sempre in perfetta forma.

Compatibilità e requisiti di sistema

Avast Premium Security è compatibile con i seguenti sistemi operativi:

Windows : dalla versione 7 (con Service Pack 1) in poi.

: dalla versione 7 (con Service Pack 1) in poi. macOS : dalla versione 10.10 (Yosemite) in poi.

: dalla versione 10.10 (Yosemite) in poi. Android : dalla versione 5.0 (Lollipop) in poi.

: dalla versione 5.0 (Lollipop) in poi. iOS: dalla versione 10.0 in poi.

Per garantire il corretto funzionamento del software, è necessario disporre di una connessione internet stabile e di un dispositivo con requisiti di sistema adeguati.

Prezzi e piani di abbonamento

Avast Premium Security è disponibile in diverse opzioni di abbonamento, in base alle tue esigenze:

Piano per 1 dispositivo : offre protezione completa per un singolo dispositivo a scelta tra Windows, macOS, Android o iOS.

: offre protezione completa per un singolo dispositivo a scelta tra Windows, macOS, Android o iOS. Piano per 10 dispositivi: consente di proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente, indipendentemente dal sistema operativo.

I piani di abbonamento possono essere acquistati per un periodo di 1, 2 o 3 anni, con prezzi che variano in base alla durata dell’abbonamento e al numero di dispositivi protetti.

Proteggi i tuoi dispositivi con Avast Premium Security

Non sottovalutare l’importanza di proteggere i tuoi dispositivi e i tuoi dati personali dalle minacce informatiche sempre più sofisticate. Con Avast Premium Security, avrai a disposizione una soluzione completa e avanzata per garantire la sicurezza dei tuoi dispositivi e la tua tranquillità durante la navigazione online.

Oltre alle funzionalità di protezione, Avast Premium Security offre anche strumenti di pulizia e ottimizzazione per migliorare le prestazioni del tuo dispositivo e mantenerlo sempre in forma.

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze e assicurati una protezione completa e avanzata per tutti i tuoi dispositivi. Non aspettare che sia troppo tardi: visita il sito di Avast e scopri tutte le offerte disponibili per Avast Premium Security. Proteggi i tuoi dispositivi, i tuoi dati e la tua privacy con la sicurezza avanzata offerta da Avast.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.