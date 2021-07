Avast Premium Security: sconto 44% (10 dispositivi)

Da qualche giorno circolano voci su una possibile acquisizione da parte di NortonLifeLock. In attesa della conferma, gli utenti italiani possono approfittare dell'offerta attuale per la suite Avast Premium Security. La software house di Praga permette di risparmiare il 44% sul prezzo dell'abbonamento valido un anno per 10 dispositivi. Il costo scende quindi da 89,99 euro a 49,99 euro.

Avast Premium Security: sconto 44% per 10 dispositivi

Avast Premium Security offre una protezione completa per dispositivi Windows, macOS, Android e iOS. Il software blocca in tempo reale varie minacce informatiche, tra cui spyware e ransomware, rileva siti contraffatti che possono rubare i dati della carta di credito o le credenziali di login, impedisce a malintenzionati di assumere il controllo del computer o di accedere alla webcam.

Non manca ovviamente un firewall avanzato che monitora il traffico in entrata e uscita, oltre alla protezione delle password memorizzate nel browser. Premium Security blocca eventuali download pericolosi, può individuare vulnerabilità delle reti WiFi e consente di aprire i file in un ambiente sicuro. Grazie a Data Shedder è possibile inoltre eliminare in modo definitivo i dati sensibili. Uno specifico modulo permette di tenere sempre aggiornate le app installate sul computer.

Gli aggiornamenti vengono scaricati in automatico per garantire la massima protezione. Il costo standard dell'abbonamento per un anno, valido per 10 dispositivi, è 89,99 euro. Sfruttando lo sconto attuale è possibile risparmiare il 44%, quindi il prezzo è 49,99 euro.