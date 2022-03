Avast Premium Security: sconto del 36% per un anno

La software house di Praga sviluppa una delle soluzioni di sicurezza più complete e affidabili sul mercato. Avast Premium Security è compatibile per Windows, macOS, Android e iOS, quindi garantisce la protezione per tutti i dispositivi. Grazie alla promozione in corso, gli utenti possono sottoscrivere l’abbonamento per un PC o Mac con lo sconto del 36%. Prima dell’acquisto è possibile sfruttare la prova di 30 giorni.

Avast Premium Security: 44,99 euro per un anno

Avast Premium Security è la suite di sicurezza adatta per gli utenti che non usano una VPN (inclusa nella versione Ultimate). Il componente più importante è ovviamente l’antivirus che blocca in tempo reale qualsiasi minaccia informatica, inclusi i pericoli ransomware. Il software rileva i siti creati per rubare le credenziali di login, impedisce il download di file infetti e blocca l’accesso alla webcam.

Avast Premium Security offre altre utili funzionalità, come l’avviso per reti WiFi non sicure, il firewall che monitora il traffico in entrata e uscita, il password manager che permette di conservare al sicuro le credenziali di login, i tool per l’aggiornamento delle app installate e per eliminare in modo definitivo i dati sensibili.

Grazie all’offerta attuale è possibile sottoscrivere l’abbonamento per un PC o Mac a 44,99 euro (primo anno), ottenendo quindi un risparmio del 36% rispetto al prezzo standard. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal o bonifico. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni. La versione per 10 dispositivi costa invece 59,99 euro (sconto del 33%).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.