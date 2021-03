Considerate le numerose minacce informatiche attualmente in circolazione (ransomware in particolare) è sempre una buona idea utilizzare un antivirus aggiornato durante la navigazione online. Una delle migliori soluzioni è Avast Premium Security che la software house ceca propone ad un prezzo molto interessante, ovvero 39,99 euro/anno. Basta aggiungere 10 euro per avere una protezione completa per 10 dispositivi.

Avast Premium Security: sconto fino al 44%

Avast Premium Security protegge PC, Mac e dispositivi mobile (Android e iOS) contro spyware, ransomware e altre minacce per la sicurezza. Molto utile la funzionalità che rileva i siti contraffatti (simili a quelli originali), evitando quindi di consegnare i dati della carta di credito e le credenziali di accesso ai cybercriminali. Il software blocca inoltre i tentativi di accesso remoto che possono consentire ai malintenzionati di prendere il controllo del computer.

Avast Premium Security blocca i download pericolosi, impedisce l’accesso alla webcam e rileva le vulnerabilità della rete WiFi. È inoltre presente un firewall che monitora il traffico in entrata e uscita. Può anche aggiornare le app installate sul dispositivo e cancellare ogni traccia di dati sensibili per impedire il loro recupero.

Il prezzo dell’abbonamento per un dispositivo è 39,99 euro/anno, invece di 69,99 euro/anno (sconto del 43%). L’opzione migliore è tuttavia l’abbonamento per 10 dispositivi al prezzo di 49,99 euro/anno, invece di 89,99 euro/anno (sconto del 44%). Avast offre anche la garanzia di rimborso entro 30 giorni.