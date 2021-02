Avast Ultimate: protezione completa a 70 euro/anno

La software house di Praga offre un ottimo antivirus gratuito, ma gli utenti che cercano una protezione completa possono acquistare Avast Ultimate, la soluzione all-in-one che include altre tre utili funzionalità, oltre a quelle di Avast Premium Security, tra cui una VPN.

Avast Ultimate: protezione all-in-one per 10 dispositivi

Come detto, Avast Ultimate include tutte le funzionalità di Avast Premium Security, quindi blocca i virus, spyware, ransomware e altri tipi di malware in maniera efficace, grazie all’intelligenza artificiale. Per i ransomware è presente una protezione aggiuntiva che impedisce l’accesso ai file nelle cartelle protette.

Il software rileva le vulnerabilità delle rete WiFi (privata o pubblica), blocca i tentativi di reindirizzamento verso siti pericolosi, apre i file sospetti in una sandbox e può aggiornare automaticamente tutte le applicazioni installate sul dispositivo. Non manca ovviamente il firewall che monitora il traffico in entrata e uscita. Impedisce inoltre l’accesso alla webcam e può distruggere definitivamente i file sensibili.

Le tre funzi0onalità esclusive di Avast Ultimate sono Cleanup Premium, SecureLine VPN e AntiTrack. Cleanup Premium elimina gli elementi inutili, velocizzando il computer. SecureLine VPN nasconde l’indirizzo IP del dispositivo e offre la massima sicurezza con la crittografia. AntiTrack, infine, blocca il tracciamento online tramite fingerprinting.

Avast Ultimate è compatibile con Windows, macOS, Android e iOS. L’abbonamento per un PC o Mac costa 59,99 euro/anno per il primo anno. L’offerta migliore è tuttavia quella che comprende la protezione per 10 dispositivi al prezzo di 69,99 euro/anno.