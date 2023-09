Avast Premium Security: un'analisi dettagliata delle sue funzionalità

Avast Premium Security è il servizio proposto da Avast per garantire ai suoi utenti un livello di sicurezza elevato per i propri dispositivi. Il pacchetto in questione include la possibilità di utilizzare il pluripremiato antivirus di Avast, una soluzione ideale per proteggere i propri dispositivi dalle minacce del web.

In aggiunta, Avast include una serie di livelli di sicurezza aggiuntivi: a disposizione degli utenti c’è il servizio per la protezione delle mail, in grado di individuare il phishing e gli allegati infetti, oltre al sistema per proteggere gli acquisti online e massimizzare la sicurezza dei pagamenti.

Avast Premium Security è attualmente in offerta con uno sconto fino al 47%. Gli utenti possono scegliere tra l’attivazione su un solo dispositivo, al costo di 39,99 euro per un anno, e l’attivazione su 10 dispositivi, al costo di 49,99 euro per un anno (quindi 4,99 euro per dispositivo), senza alcun obbligo di rinnovo dell’abbonamento.

Per attivare Avast Premium Security è possibile consultare il sito ufficiale di Avast.

Avast Premium Security: una protezione multi-livello dalle minacce del web

Scegliere Avast Premium Security consente di massimizzare la sicurezza e la propria privacy online. Il pacchetto proposto da Avast, infatti, include:

l’ antivirus , in grado di rilevare e bloccare le minacce informatiche in tempo reale

, in grado di rilevare e bloccare le minacce informatiche in tempo reale il sistema Avast Email Guardian che segnala tentativi di phishing e allegati infetti inclusi nelle mail ricevute

che segnala tentativi di phishing e allegati infetti inclusi nelle mail ricevute il sistema per la protezione degli acquisti online, in grado di rilevare siti web non sicuri o contraffatti

Avast Premium Security è in grado, inoltre, di bloccare gli attacchi con accesso da remoto (con cui gli hacker provano a entrare in possesso del dispositivo sfruttando delle falle di sicurezza nel sistema) e un sistema di protezione aggiuntiva per i Mac.

Gli utenti possono attivare ora Avast Premium Security con un costo di 49,99 euro per un anno, con la possibilità di attivare il servizio su 10 dispositivi differenti. Per attivare la promozione basta seguire il link qui di sotto.

I software proposti da Avast sono multi-piattaforma: i sistemi di sicurezza sono attivabili su PC Windows, Mac, Android e iOS, con la possibilità di sfruttare le applicazioni di Avast per garantire un fondamentale livello di sicurezza aggiuntivo.

