Avast SecureLine VPN: sconto 47% per due anni

Avast SecureLine VPN è inclusa nella suite Avast Ultimate, ma gli utenti che vogliono solo navigare in completo anonimato possono acquistare la versione standalone del software. Attualmente è possibile sfruttare uno sconto del 47% sull'abbonamento di due anni valido per 10 dispositivi.

Avast SecureLine VPN: 3,99 euro/mese per due anni

Avast SecureLine VPN utilizza una rete di 700 server in 34 paesi. Il traffico è protetto dalla crittografia AES a 256 bit, mentre il protocollo è il noto OpenVPN. La privacy viene garantita dalla politica no-log (nessun dato registrato), oltre che dalla modalità Smart VPN che si attiva automaticamente quando l'utente si collega ad una WiFi pubblica.

La VPN offre specifici server per il gaming, i download P2P e lo streaming (aggirando le restrizioni geografiche è possibile accedere ai cataloghi di vari servizi in altri paesi). SecureLine VPN offre inoltre una protezione contro le minacce informatiche e vari tipi di attacchi, come sniffing e man-in-the-middle.

Solitamente l'uso di una VPN incide sulle prestazioni della connessione Internet. Avast afferma che ciò non avviene con la sua VPN, grazie a server che raggiungono una velocità teorica di 2 Gbps. SecureLine VPN supporta Windows, macOS, Android, iOS, Android TV, NVIDIA Shield TV e Mi Box. Può essere utilizzata su dieci dispositivi in contemporanea.

Il costo dell'abbonamento per due anni è in offerta a 3,99 euro/mese (sconto del 47%). Gli utenti possono provare la VPN gratis per 7 giorni ed eventualmente usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.