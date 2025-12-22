 Avast Ultimate: -70% per il bundle che unisce antivirus e VPN
Con Avast Ultimate è possibile accedere ad antivirus e VPN senza limiti con un prezzo ridotto del 70%: ecco la promo da cogliere al volo oggi.
Sicurezza VPN
Avast Ultimate è la soluzione giusta per navigare in sicurezza. Si tratta di un bundle che unisce antivirus e VPN oltre a vari servizi extra per la protezione dei propri dati e dei propri dispositivi.

Con la promo in corso è possibile ottenere uno sconto del 70% sul piano annuale. Il servizio è ora disponibile con un costo ridotto a 31,50 euro per la versione per 1 PC Windows oppure a 38,99 euro per la versione destinata a 10 dispositivi (Windows, Mac, Android e iPhone).

L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso e non prevede alcun obbligo di rinnovo. Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di Avast, tramite il box qui di sotto.

Attiva qui Avast Ultimate

Antivirus, VPN e molto altro con Avast

Scegliendo Avast Ultimate è possibile sfruttare un sistema antivirus, per la protezione in tempo reale dalle minacce informatiche su tutti i propri dispositivi, e anche la SecureLine VPN, il servizio che consente di ottenere una VPN senza limiti con la protezione della crittografia e la possibilità di navigare evitando blocchi geografici.

Il bunlde include anche la protezione contro i ransomware e contro i tentativi di phishing. Sono inclusi anche i tool Cleanup Premium, per ottimizzare il funzionamento del PC, e AntiTrack, per una protezione maggiore online e il blocco del tracciamento da parte degli inserzionisti.

Con l’offerta in corso, Avast Ultimate prevede un prezzo ridotto fino a 31,50 euro per la versione per 1 PC Windows oppure a 38,99 euro per la versione destinata a 10 dispositivi (con possibilità di utilizzo su Windows, Mac, Android e iPhone). Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto. Ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

L’offerta è accessibile, solo per un breve periodo di tempo, tramite il box qui di sotto.

Attiva qui Avast Ultimate

Pubblicato il 22 dic 2025

Davide Raia
22 dic 2025
