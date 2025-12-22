Avast Ultimate: -70% per il bundle che unisce antivirus e VPN

Avast Ultimate è la soluzione giusta per navigare in sicurezza. Si tratta di un bundle che unisce antivirus e VPN oltre a vari servizi extra per la protezione dei propri dati e dei propri dispositivi.

Con la promo in corso è possibile ottenere uno sconto del 70% sul piano annuale. Il servizio è ora disponibile con un costo ridotto a 31,50 euro per la versione per 1 PC Windows oppure a 38,99 euro per la versione destinata a 10 dispositivi (Windows, Mac, Android e iPhone).

L'offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso e non prevede alcun obbligo di rinnovo.

Antivirus, VPN e molto altro con Avast

Scegliendo Avast Ultimate è possibile sfruttare un sistema antivirus, per la protezione in tempo reale dalle minacce informatiche su tutti i propri dispositivi, e anche la SecureLine VPN, il servizio che consente di ottenere una VPN senza limiti con la protezione della crittografia e la possibilità di navigare evitando blocchi geografici.

Il bunlde include anche la protezione contro i ransomware e contro i tentativi di phishing. Sono inclusi anche i tool Cleanup Premium, per ottimizzare il funzionamento del PC, e AntiTrack, per una protezione maggiore online e il blocco del tracciamento da parte degli inserzionisti.

Con l'offerta in corso, Avast Ultimate prevede un prezzo ridotto fino a 31,50 euro per la versione per 1 PC Windows oppure a 38,99 euro per la versione destinata a 10 dispositivi (con possibilità di utilizzo su Windows, Mac, Android e iPhone). Ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

