Avast Ultimate Antivirus: sconto record del 50%

Avast è un'azienda con sede a Praga che, nel contesto di antivirus e simili, ha ben pochi rivali.

Si tratta di un vero e proprio decano del settore, visto che la sua prima e rudimentale versione risale al 1988. Da allora, il software non ha mai smesso di aggiornarsi ed evolversi, nella costante lotta contro gli hacker e i vari malintenzionati che affollano il Web.

Avast Free Antivirus, di fatto, è un software presente su milioni e milioni di computer sparsi in tutto il mondo. Questo consente agli utenti di bloccare minacce come virus e spyware. Ma è sufficiente per evitare tutti i rischi della rete?

In realtà, l'azienda offre anche uno strumento professionale, in grado di rendere un computer protetto sotto ogni punto di vista. Con Avast Ultimate, come vedremo, è possibile dormire sonni tranquilli, ben consapevoli che i nostri dispositivi elettronici sono protetti a 360 gradi.

Avast Ultimate: la super offerta per evitare qualunque tipo di minaccia proveniente dal Web

Perché scegliere la versione Ultimate rispetto ad Avast Free Antivirus?

Lo strumento di cui stiamo parlando è in grado di proteggere, con un solo account, fino a 10 dispositivi. In tal senso, anche smartphone Android e iPhone rientrano nei device che possono giovane della protezione dell'antivirus. Allo stesso modo, Avast Ultimate è in grado di agire efficacemente su computer Windows e macOS.

Ultimate però non è un semplice antivirus: a dimostrazione di ciò, il pacchetto include anche Avast Premium Security. Si tratta di un'utility che va a focalizzare la sua attenzione sugli acquisti online e sull'utilizzo di servizi home banking, con una protezione specifica.

Avast AntiTrack invece, agisce impedendo a tracker commerciali di tracciare le abitudini online dell'utente, così come Avast SecureLine agisce proteggendo la connessione in determinati contesti (come le reti Wi-Fi pubbliche di centri commerciali e aeroporti).

Un pacchetto completo dunque, che va ben oltre il classico antivirus solitamente utilizzato da gran parte degli utenti. Come già accennato, a rendere ancora più interessante questa suite è il prezzo dimezzato

Grazie al 50% di sconto infatti, è possibile ottenere 12 mesi di protezione totale per appena 59,99 euro, rispetto ai 119,99 del prezzo di listino.