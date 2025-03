Avast Ultimate: antivirus + VPN + antitrack in sconto del 60%

Chi cerca una suite completa per la sicurezza digitale può approfittare della promo di primavera di Avast, che propone il pacchetto Ultimate a soli 51,99€ per il primo anno anziché 129,99€.

L’offerta consente di proteggere fino a 10 dispositivi tra PC, Mac, smartphone Android e iOS, con un risparmio del 60% e una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Per approfittare dell’offerta, basta andare sul sito di Avast.

Protezione completa per ogni dispositivo: scopri Avast Ultimate

Avast Ultimate è pensato per offrire una difesa avanzata da ogni tipo di minaccia digitale. Il pacchetto comprende:

Antivirus avanzato , per bloccare virus, malware e ransomware;

, per bloccare virus, malware e ransomware; Protezione contro siti non sicuri, phishing e reti Wi-Fi compromesse ;

; Difesa attiva contro gli accessi remoti indesiderati al computer.

A questo si aggiunge la VPN SecureLine, che crittografa la connessione e protegge la privacy online, ideale per navigare in sicurezza anche su Wi-Fi pubblici. Con Cleanup Premium, il dispositivo viene ottimizzato e liberato da file inutili, garantendo migliori prestazioni. Infine, AntiTrack aiuta a nascondere l’identità digitale, impedendo ai siti web di tracciare le tue attività online.

Il pacchetto Avast Ultimate consente di coprire fino a 10 dispositivi, offrendo una soluzione perfetta anche per chi vuole tutelare l’intera rete domestica con un solo abbonamento. È compatibile con Windows, macOS, Android e iOS, e può essere gestito facilmente da un’unica dashboard intuitiva.

Grazie allo sconto del 60%, il prezzo scende a 51,99€ per il primo anno, pari a 4,33€ al mese. Un’occasione imperdibile per mettere al sicuro la propria vita digitale con una delle soluzioni più complete sul mercato.

L’offerta è valida per un periodo limitato. Per approfittarne, basta visitare il sito ufficiale di Avast e acquistare il piano Ultimate in promozione.