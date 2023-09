Avast Ultimate: il pacchetto all-in-one per la massima sicurezza online

La sicurezza informatica richiede l’adozione di sistemi in grado di garantire una protezione a 360°, senza trascurare alcun dettaglio. Per questo motivo, scegliere Avast Ultimate rappresenta, in questo momento, la soluzione giusta per un accesso a Internet sicuro, in tutte le condizioni d’uso.

Il pacchetto all-in-one di Avast, infatti, garantisce una protezione completa integrando Avast Premium Security, l’antivirus dell’azienda che consente di ottenere una protezione in tempo reale contro le minacce del web, oltre a Avast SecureLine VPN, il servizio che permette di navigare proteggendo la propria privacy, anche quando si utilizza una rete pubblica e non protetta.

A completare i vantaggi di Avast Ultimate ci sono anche altri servizi come Avast Cleanup Premium e Avast AntiTrack. L’intero bundle è disponibile con uno sconto del 60% per il Back to School. Grazie alla promozione in corso, quindi, il pacchetto all-in-one costa 49,19 euro per un anno con una protezione per 10 dispositivi.

Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito qui di sotto.

Sicurezza online al top con Avast Ultimate

Scegliere Avast Ultimate significa accedere a un bundle di servizi in grado di massimizzare la sicurezza online. A disposizione degli utenti troviamo:

Avast Premium Security

Avast SecureLine VPN

Avast Cleanup Premium

Avast AntiTrack

Si tratta, quindi, di un sistema in grado di garantire una protezione multi-livello, completa sotto tutti i punti di vista. L’antivirus (Avast Premium Security) e la VPN sono una combinazione essenziale per un accesso sicuro e privato a Internet. Gli altri servizi garantiscono un plus importante, ottimizzando il funzionamento dei dispositivi e eliminando il tracciamento.

Avast Ultimate costa ora 41,59 euro per 1 PC Windows oppure 49,19 euro per 10 dispositivi (tra Android, iOS, Windows e Mac). In entrambi i casi, si tratta di un abbonamento annuale scontato del 60% rispetto al prezzo standard grazie alla promozione Back to School.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.