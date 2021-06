Avast Ultimate: sconto 30% per abbonamento annuale

La software house di Praga sviluppa uno dei antivirus migliori sul mercato. Gli utenti possono quindi sfruttare l'attuale promozione per sottoscrivere l'abbonamento annuale alla suite Avast Ultimate che offre la massima protezione durante la navigazione. Lo sconto del 30% permette di risparmiare 30 euro sul prezzo di listino.

Avast Ultimate: protezione totale con 69,99 euro/anno

Il componente principale è ovviamente l'antivirus che blocca efficacemente malware di ogni tipo, tra cui i sempre più diffusi ransomware. Molto utile la funzionalità che effettua la scansione dei siti web per individuare eventuali pericoli, come il furto delle credenziali di accesso alla banca o i dati della carta di credito. Il software rileva inoltre le vulnerabilità delle reti WiFi, apre i file sospetti in una sandbox e può aggiornare automaticamente tutte le applicazioni installate sul dispositivo.

Altro componente importante è il firewall che monitora il traffico in entrata e uscita. Avast Ultimate include anche Cleanup Premium (elimina gli elementi inutili), SecureLine VPN (navigazione privata e sicura con crittografia) e AntiTrack (blocca il tracciamento).

La suite di sicurezza è compatibile con Windows, macOS, Android e iOS/iPadOS. L'abbonamento annuale per un PC costa 69,99 euro, invece di 99,99 euro (sconto del 30%). Gli utenti che vogliono una protezione per tutti i dispositivi (fino a 10) possono sottoscrivere l'abbonamento annuale a 79,99 euro, invece di 119,99 euro (sconto del 33%). La promozione è valida solo per il primo anno. In ogni caso è disponibile la garanzia di rimborso entro 30 giorni.