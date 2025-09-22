 Avast Ultimate: sicurezza completa e sconto del 50% per il primo anno
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Avast Ultimate: sicurezza completa e sconto del 50% per il primo anno

Con Avast Ultimate hai quattro tool per la sicurezza e privacy online in un unico pacchetto, scontato del 50% rispetto al prezzo originario.
Avast Ultimate: sicurezza completa e sconto del 50% per il primo anno
Sicurezza Antivirus
Con Avast Ultimate hai quattro tool per la sicurezza e privacy online in un unico pacchetto, scontato del 50% rispetto al prezzo originario.

Avast rilancia la sua offerta di punta con Avast Ultimate, un pacchetto all-in-one che unisce sicurezza, privacy e ottimizzazione, ora disponibile con uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino.

Per il primo anno, la suite può essere acquistata a 52,50€, equivalenti a soli 4,37 € al mese, contro i 104,99 € del rinnovo standard. Nelle prossime righe vediamo nel dettaglio cosa include il pacchetto proposto da Avast.

Vai all’offerta di Avast

Quattro servizi in un unico pacchetto: ecco Avast Ultimate

La proposta di Avast racchiude in un unico download quattro strumenti fondamentali. L’antivirus avanzato protegge da virus, malware, spyware e ransomware, bloccando anche i tentativi di phishing, i siti falsi e gli attacchi con accesso remoto al PC. A supporto della sicurezza, l’assistente Avast, basato su intelligenza artificiale, aiuta a riconoscere truffe e frodi online fornendo avvisi in tempo reale.

La protezione della privacy è invece garantita da SecureLine VPN, che assicura una navigazione crittografata e sicura anche sulle reti Wi-Fi pubbliche, mentre lo strumento denominato AntiTrack difende l’identità digitale impedendo il tracciamento delle abitudini online. A completare la suite c’è Cleanup Premium, il tool di ottimizzazione che migliora le prestazioni dei dispositivi liberando spazio di archiviazione ed eliminando file superflui.

Avast Ultimate non si limita a proteggere un singolo PC, ma può essere utilizzato su più piattaforme, incluse Windows, macOS, Android e iOS, fino a un massimo di dieci dispositivi con l’abbonamento annuale. In questo modo è possibile riprendere il controllo della propria vita digitale, ovunque ci si trovi e con qualunque dispositivo si utilizzi.

Con questa promozione in corso, Avast si posiziona tra le soluzioni più complete e convenienti del 2025, puntando a soddisfare sia chi cerca un antivirus efficace sia chi desidera strumenti avanzati per privacy e prestazioni. Attivalo sul sito ufficiale.

Vai all’offerta di Avast

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Legge sui cookie: modifiche della Commissione UE?

Legge sui cookie: modifiche della Commissione UE?
Saily: l'eSIM per avere internet all'estero ti regala 1 mese di NordVPN

Saily: l'eSIM per avere internet all'estero ti regala 1 mese di NordVPN
Con NordPass Premium proteggi e ricordi tutte le password: 53% di sconto e 3 mesi GRATIS

Con NordPass Premium proteggi e ricordi tutte le password: 53% di sconto e 3 mesi GRATIS
VPN: per te 4 mesi gratis con questa offerta di ExpressVPN

VPN: per te 4 mesi gratis con questa offerta di ExpressVPN
Legge sui cookie: modifiche della Commissione UE?

Legge sui cookie: modifiche della Commissione UE?
Saily: l'eSIM per avere internet all'estero ti regala 1 mese di NordVPN

Saily: l'eSIM per avere internet all'estero ti regala 1 mese di NordVPN
Con NordPass Premium proteggi e ricordi tutte le password: 53% di sconto e 3 mesi GRATIS

Con NordPass Premium proteggi e ricordi tutte le password: 53% di sconto e 3 mesi GRATIS
VPN: per te 4 mesi gratis con questa offerta di ExpressVPN

VPN: per te 4 mesi gratis con questa offerta di ExpressVPN
Edoardo D'amato
Pubblicato il
22 set 2025
Link copiato negli appunti