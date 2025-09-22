Avast Ultimate: sicurezza completa e sconto del 50% per il primo anno

Avast rilancia la sua offerta di punta con Avast Ultimate, un pacchetto all-in-one che unisce sicurezza, privacy e ottimizzazione, ora disponibile con uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino.

Per il primo anno, la suite può essere acquistata a 52,50€, equivalenti a soli 4,37 € al mese, contro i 104,99 € del rinnovo standard. Nelle prossime righe vediamo nel dettaglio cosa include il pacchetto proposto da Avast.

Quattro servizi in un unico pacchetto: ecco Avast Ultimate

La proposta di Avast racchiude in un unico download quattro strumenti fondamentali. L’antivirus avanzato protegge da virus, malware, spyware e ransomware, bloccando anche i tentativi di phishing, i siti falsi e gli attacchi con accesso remoto al PC. A supporto della sicurezza, l’assistente Avast, basato su intelligenza artificiale, aiuta a riconoscere truffe e frodi online fornendo avvisi in tempo reale.

La protezione della privacy è invece garantita da SecureLine VPN, che assicura una navigazione crittografata e sicura anche sulle reti Wi-Fi pubbliche, mentre lo strumento denominato AntiTrack difende l’identità digitale impedendo il tracciamento delle abitudini online. A completare la suite c’è Cleanup Premium, il tool di ottimizzazione che migliora le prestazioni dei dispositivi liberando spazio di archiviazione ed eliminando file superflui.

Avast Ultimate non si limita a proteggere un singolo PC, ma può essere utilizzato su più piattaforme, incluse Windows, macOS, Android e iOS, fino a un massimo di dieci dispositivi con l’abbonamento annuale. In questo modo è possibile riprendere il controllo della propria vita digitale, ovunque ci si trovi e con qualunque dispositivo si utilizzi.

Con questa promozione in corso, Avast si posiziona tra le soluzioni più complete e convenienti del 2025, puntando a soddisfare sia chi cerca un antivirus efficace sia chi desidera strumenti avanzati per privacy e prestazioni. Attivalo sul sito ufficiale.