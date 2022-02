Avatar 3D anche su Instagram per il metaverso

Meta ha annunciato un altro passo verso il metaverso. L'azienda di Menlo Park ha svelato nuovi avatar 3D per Messenger e Facebook con maggiori dettagli rispetto alle precedenti versioni. Gli avatar sono anche disponibili per la prima volta su Instagram (Storie e messaggi diretti). La novità sarà accessibile inizialmente agli utenti in tre paesi (Stati Uniti, Canada e Messico).

Avatar 3D in Facebook, Messenger e Instagram

Dall'anno scorso è possibile utilizzare avatar 3D più espressivi e personalizzabili nei mondi virtuali di Oculus Quest 2. Ora sono disponibili anche su Facebook, Messenger e, per la prima volta, su Instagram attraverso app, sticker, post, messaggi, storie e immagini del profilo. I nuovi avatar sono quindi multi-piattaforma e rappresentano un ulteriore step verso la creazione del metaverso.

L'aggiornamento include anche gli ausili per persone con disabilità, come protesi acustiche e sedia a rotelle. Altri miglioramenti riguardano la forma del viso e la tonalità della pelle. Ora gli utenti hanno a disposizione un numero infinito di combinazioni (oltre un quintilione). Meta ha inoltre aggiunto avatar che rappresentano i tifosi dei Cincinnati Bengals e dei Los Angeles Rams, i due team che parteciperanno al 56esimo Super Bowl del 13 febbraio.

Gli utenti possono creare avatar distinti per Facebook/Messenger, Instagram e Oculus Quest 2, ma è disponibile una funzionalità che permette di sincronizzare gli avatar in modo da trovare le stesse modifiche su tutte le piattaforme.

Meta comunicherà domani i risultati trimestrali. Per la prima volta verranno pubblicati separatamente i dati della nuova divisione Reality Labs che si occupa di realtà virtuale, realtà aumentata e metaverso.