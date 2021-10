AVG: imperdibile sconto del 33% per antivirus e VPN

Il catalogo di AVG include diverse soluzioni che garantiscono protezione, privacy e prestazioni. Grazie alle attuali promozioni è possibile ottenere uno sconto del 33% sull'abbonamento annuale (10 dispositivi) a tre ottimi software: AVG Internet Security, AVG Secure VPN e AVG Ultimate. Gli utenti possono quindi scegliere quello che soddisfa al meglio le loro esigenze.

Sconto del 33% per tre software AVG

AVG Internet Security è la suite di sicurezza per Windows, macOS e Android. Il componente principale è ovviamente l'antivirus che offre una protezione in tempo reale contro ogni tipo di minaccia, grazie alle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale e sul cloud. Può inoltre rilevare gli attacchi ransomware, bloccare il download di file infetti, segnalare siti sospetti e analizzare gli allegati alle email.

Il software protegge inoltre i dati durante le operazioni di pagamento online, blocca l'accesso alla webcam ed elimina in modo permanente i file sensibili. È inoltre presente un firewall che monitora il traffico in entrata e uscita. L'abbonamento annuale ad Internet Security costa 59,99 euro, invece di 89,99 euro.

AVG Secure VPN, disponibile per Windows, macOS, Android e iOS, permette invece di nascondere il vero indirizzo IP del dispositivo e navigare online in assoluto anonimato. È possibile scegliere tra oltre 50 server. Il traffico è protetto dalla crittografia AES a 256 bit. L'abbonamento annuale costa 59,88 euro, invece di 89,99 euro.

AVG Ultimate è la soluzione più completa, in quanto include Internet Security, Secure VPN e il tool TuneUp per Windows. Quest'ultimo permette di velocizzare il dispositivo, eliminando le applicazioni non necessarie e rimuovendo il bloatware. È possibile inoltre aggiornare automaticamente i software installati. L'abbonamento annuale costa 79,99 euro, invece di 119,99 euro.