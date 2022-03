AVG Internet Security: 59,99 euro per 10 dispositivi

Imperdibile promozione per una delle migliori soluzioni di sicurezza sul mercato. Si tratta della suite AVG Internet Security che offre una protezione completa per 10 dispositivi (Windows, macOS e Android). L’abbonamento per il primo anno può essere sottoscritto al costo di 59,99 euro. La somma è decisamente bassa, considerando i benefici ottenuti e il numero di funzionalità incluse.

AVG Internet Security: sconto del 33%

AVG Internet Security offre una protezione multi-livello che la software della Repubblica Ceca suddivide in cinque categorie: PC, email/web, attacchi hacker, privacy e pagamenti. La prima è ovviamente riferita al noto antivirus che può rilevare e bloccare ogni tipo di minaccia, inclusi i famigerati ransomware. È anche in grado di individuare malware recenti, sfruttando l’intelligenza artificiale.

Internet Security avvisa l’utente in caso di comportamenti sospetti delle applicazioni installate, scarica automaticamente gli aggiornamenti, blocca l’accesso a siti pericolosi, controlla i file prima del download, rileva gli allegati infetti alle email e segnala la connessione a reti WiFi non sicure.

La suite include un firewall che monitora il traffico in entrata e uscita. Impedisce inoltre l’accesso non autorizzato alla webcam e consente di eliminare i documenti sensibili in maniera permanente. Gli utenti possono infine sfruttare la funzionalità che rileva un sito falso, creato allo scopo di rubare i dati usati per i pagamenti online.

L’abbonamento per il primo anno a Internet Security, valido per 10 dispositivi, può essere sottoscritto a 59,99 euro (sconto del 33%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal o bonifico. AVG offre la possibilità di chiedere un rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.