AVG Internet Security: protezione completa (sconto 36%)

Gli utenti che cercano un’ottima soluzione di sicurezza che garantisce la massima protezione contro ogni tipo di minaccia informatica possono approfittare dell’attuale promozione di AVG. La software house di Brno propone la suite Internet Security con uno sconto del 36%. L’offerta è valida per PC o Mac, ma è possibile anche acquistare la versione multi-piattaforma (Windows, macOS e Android).

AVG Internet Security: solo 34,99 euro

AVG Internet Security è la soluzione più completa dell’azienda e offre una protezione multi-livello. La suite include ovviamente il famoso antivirus che blocca ransomware, spyware e altri tipi di malware, rileva comportamenti sospetti da parte delle applicazioni installate e, grazie all’intelligenza artificiale, identifica le nuove minacce.

La tecnologia Turbo Scan velocizza la scansione, mentre gli aggiornamenti in tempo reale garantiscono una protezione costante. Quando l’utente visita un sito web, Internet Security controlla i link e i file prima del download. Il software blocca anche gli allegati alle email e mostra un avviso se la rete WiFi non è sicura.

Non manca il firewall che monitora il traffico in entrata e uscita. Ci sono inoltre i tool che rilevano accessi non autorizzati alla webcam e i siti falsi che sembrano simili a quelli usati per i pagamenti online. Con Data Shredder è possibile eliminare in modo sicuro i documenti più sensibili, impedendo il successivo ripristino.

L’abbonamento per il primo anno ad AVG Internet Security può essere sottoscritto a 34,99 euro (sconto del 36%). Per il pagamento è possibile usare carta di credito, PayPal o bonifico. La versione per 10 dispositivi (Windows, macOS e Android) costa invece 59,99 euro (sconto del 33%).

