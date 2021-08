AVG Internet Security: sconto 56% per 10 dispositivi

La software house di Praga ha avviato da qualche giorno la promozione “Ritorno a scuola” che diversi prodotti in offerta. Uno di essi è AVG Internet Security, una suite di sicurezza completa per Windows, macOS e Android. Gli utenti possono sottoscrivere un abbonamento per il primo anno a 39,99 euro e proteggere fino a dieci dispositivi.

AVG Internet Security: sconto del 56%

AVG Internet Security include il noto antivirus che rileva la presenza di ogni tipo di malware, sfruttando l'intelligenza artificiale, identifica comportamenti sospetti delle applicazioni e blocca il download dei software infetti. Grazie alla funzionalità Turbo Scan, la scansione avviene in tempi ridotti. L'aggiornamento automatico garantisce sempre la massima protezione.

AVG Internet Security individua inoltre i siti sospetti, blocca gli allegati pericolosi delle email, rileva connessioni WiFi non sicure, impedisce l'accesso alla webcam e protegge i dati sensibili (ad esempio quelli usati per i pagamenti online). È presente anche un firewall che monitora il traffico in entrata e uscita.

L'abbonamento per il primo anno alla suite di sicurezza è attualmente in offerta a 39,99 euro, invece di 89,99 euro (sconto del 56%). Il software può essere installato su un massimo di 10 dispositivi. Chi possiede un solo PC o Mac può scegliere il piano da 29,99 euro, ottenendo uno sconto del 45%. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal o bonifico.