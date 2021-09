AVG Internet Security: sconto 56% per Back To School

Continuano le offerte “Back To School” della software house di Praga. Gli utenti che cercano una soluzione di sicurezza completa possono approfittare della promozione relativa alla suite AVG Internet Security che include antivirus e firewall. L'abbonamento per il primo anno costa solo 39,99 euro e consente di proteggere fino a 10 dispositivi. L'offerta ha una durata limitata, quindi si consiglia di non perdere l'occasione.

AVG Internet Security: sconto 56%

AVG Internet Security offre numerose funzionalità di sicurezza che la software house suddivide in cinque categorie: protezione computer, email e web, attacchi hacker, privacy e pagamenti. L'antivirus rileva e blocca vari tipi di minacce, ransomware inclusi, sfruttando l'intelligenza artificiale per identificare proattivamente i nuovi pericoli.

Gli aggiornamenti vengono effettuati automaticamente per garantire una protezione costante. La tecnologia Turbo Scan velocizza la scansione, mentre la funzionalità LinkScanner esamina i collegamenti sospetti per evitare l'accesso a siti web infetti. Il software blocca inoltre i file contenenti malware e gli allegati pericolosi alle email.

Il firewall monitora il traffico per bloccare in tempo eventuali tentativi di intrusione. La privacy viene invece garantita dalla funzionalità che impedisce l'accesso alla webcam. Il software protegge infine le operazioni bancarie e i pagamenti online, rilevando siti fasulli e aprendo automaticamente il sito reale.

AVG Internet Antivirus supporta Windows, Android e iOS. L'abbonamento per un anno (10 dispositivi) costa 39,99 euro, invece di 89,99 euro (sconto del 56%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal o bonifico.