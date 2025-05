AVG Ultimate: antivirus e VPN in un'unica suite con un prezzo ottimo

La sicurezza informatica richiede l’utilizzo degli strumenti giusti per proteggersi dalle minacce del web, mettendo al sicuro sia i propri dispositivi che le proprie informazioni. Ci sono almeno due elementi che sono oggi essenziali: un sistema antivirus e antimalware, in grado di rilevare e bloccare le minacce informatiche, e una VPN che, con la crittografia, può proteggere le informazioni trasmesse durante una connessione (soprattutto quando si utilizza un accesso pubblico).

Per accedere a entrambi gli strumenti è possibile scegliere AVG Ultimate. La suite di sicurezza di AVG include svariati strumenti di protezione, comprendendo i sistemi di rilevazione e blocco delle minacce informatiche oltre a AVG Secure VPN, per una navigazione privata. Grazie allo sconto del 60%, è possibile attivare il servizio con un costo di 51,99 euro all’anno, per un anno di utilizzo su 10 dispositivi (computer Windows, Mac, smartphone e tablet).

Con AVG Ultimate è possibile accedere a una suite di protezione completa che comprende:

il sistema di rilevazione e blocco di virus e malware

la AVG Secure VPN per la protezione della connessione

la protezione contro i ransomware

il sistema per il blocco dei siti non sicuri

la protezione contro il phishing

il tool per ottimizzare le prestazioni AVG TuneUp

il blocco del tracciamento tramite pubblicità AVG AntiTrack

Si tratta, quindi, di una suite completa e ricca di funzioni che consente di massimizzare la sicurezza informatica. Sfruttando la promo in corso con uno sconto del 60% è ora possibile attivare AVG Ultimate con un prezzo di 51,99 all’anno, andando a scegliere il piano annuale con 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è accessibile, per un periodo di tempo limitato, tramite il box qui di sotto.