AVG Ultimate: lavora, studia e naviga in sicurezza con 4,33€/mese

Oggi proteggere i propri dati e mantenere alte le prestazioni dei dispositivi è fondamentale. AVG Ultimate è la soluzione perfetta per chi cerca sicurezza avanzata e ottimizzazione in un unico pacchetto.

Questo perché include un antivirus, una VPN con crittografia di livello militare, migliora le prestazioni dei tuoi dispositivi e impedisce persino ad aziende terze di tracciare le tue attività online. Grazie a questa suite completa, puoi navigare, lavorare e utilizzare i tuoi dispositivi senza preoccupazioni, proteggendo fino a 10 dispositivi con un’unica licenza.

Tutto a soli 51,99€ (al posto di 129,99€) per tutto il primo anno d’utilizzo, praticamente solo 4,33€ al mese grazie al 60% di sconto! E se non sei soddisfatto, puoi sempre approfittare della garanzia di rimborso entro 30 giorni. Cosa stai aspettando? Attivalo ora!

Con AVG Ultimate hai antivirus, VPN e tantissime funzionalità in un’unica offerta

Con AVG Ultimate, hai un antivirus avanzato che difende i tuoi dispositivi da virus, malware e ransomware, monitorando in tempo reale ogni possibile minaccia. Inoltre, include una VPN illimitata con un potente sistema di crittografia a 256 bit, che ti permette di navigare in modo anonimo e sicuro, proteggendo i tuoi dati personali anche su reti Wi-Fi pubbliche. La tua privacy è sempre al sicuro grazie alle funzionalità che impediscono agli hacker di accedere ai tuoi file sensibili e alla webcam.

Oltre alla sicurezza, AVG Ultimate migliora anche le prestazioni dei tuoi dispositivi. Con strumenti di ottimizzazione avanzati, il software libera spazio, elimina file inutili e risolve problemi che potrebbero rallentare il sistema, garantendoti sempre un’esperienza fluida e veloce. Questo lo rende la scelta ideale non solo per chi vuole protezione totale, ma anche per chi desidera un dispositivo sempre efficiente, senza rallentamenti o blocchi improvvisi.

Un solo abbonamento ti permette di proteggere fino a 10 dispositivi, tra PC, Mac, smartphone e tablet, rendendolo perfetto sia per uso personale che familiare. Non perdere tempo: scopri l’offerta di AVG Ultimate direttamente sul sito ufficiale e assicurati la migliore protezione per te e i tuoi dispositivi spendendo solo 4,33€ al mese!