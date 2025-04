AVG Ultimate offre protezione antivirus e VPN a soli 4,33€ al mese

Se stai cercando una soluzione completa per proteggere i tuoi dispositivi, l’offerta di AVG Ultimate è ciò che fa per te.

Con un sconto del 60% per il primo anno, puoi ottenere il pacchetto completo che include antivirus, VPN e altre funzioni di sicurezza avanzata, al prezzo vantaggioso di 4,33€ al mese. Per approfittare della promozione basta andare sul sito di AVG, ma prima di sottoscriverla vorrai sapere cosa include nel dettaglio questo piano: scopriamolo.

AVG Ultimate: tutte le funzionalità di questo software

Con AVG Ultimate, la tua sicurezza online è garantita. Il software blocca efficacemente virus, malware e ransomware, proteggendo i tuoi dispositivi dalle minacce più comuni. Inoltre, grazie alla tecnologia di protezione Wi-Fi, puoi navigare senza preoccupazioni, assicurandoti che la tua rete domestica sia sempre sicura. Verifica la sicurezza delle reti Wi-Fi e ti avverte in caso di vulnerabilità, rendendo la connessione ancora più sicura.

Sei anche protetto contro i siti web contraffatti e non sicuri, e la protezione dai siti di phishing ti aiuta a evitare che i tuoi dati sensibili vengano rubati da malintenzionati. Con TuneUp, inoltre, ottimizzi le prestazioni del tuo computer, liberando spazio di archiviazione e migliorando la velocità generale del sistema.

La protezione della tua privacy online è ulteriormente potenziata da AntiTrack, che impedisce agli inserzionisti di monitorare la tua attività su Internet, mentre Secure VPN ti consente di navigare in modo sicuro e privato, criptando la tua connessione.

Questa offerta è perfetta per chi cerca una protezione completa a un prezzo competitivo. Con l’abbonamento a AVG Ultimate, avrai una protezione totale per i tuoi dispositivi, una navigazione sicura e una maggiore privacy online. Non perdere l’occasione di approfittare del 60% di sconto per il primo anno e ottieni AVG Ultimate a soli 4,33€ al mese.

Per attivare l’offerta e iniziare a proteggere i tuoi dispositivi, visita subito il sito ufficiale di AVG.