Avira Prime: antivirus e VPN per 5 dispositivi a 5 €/mese, è l'offerta di oggi

Con Avira Prime è possibile accedere a un bundle di servizi di sicurezza con un prezzo contenuto e con la flessibilità per proteggere tutti i propri dispositivi. La promozione in corso in questo momento consente l’attivazione di Avira Prime con un costo di 5 euro al mese per il piano annuale (-43%).

L’abbonamento include l’accesso all’antivirus pluripremiato di Avira oltre all’utilizzo della VPN illimitata. I software sono accessibili su un totale di 5 dispositivi in contemporanea per un anno. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti c’è una garanzia di rimborso esercitabile entro 60 giorni.

Avira Prime: l’offerta con antivirus e VPN è imbattibile

Avira Prime è la soluzione giusta per poter contare su di una protezione multi-livello per tutti i propri dispositivi. Abbinare l’antivirus Avira, con la possibilità di rilevare e bloccare le minacce informatiche in tempo reale, con la VPN illimitata, per una connessione sicura e privata, consente un utilizzo “senza pensieri” di smartphone, PC e altri dispositivi.

Il servizio di Avira include anche diversi altri strumenti di ottimizzazione che vanno a migliorare il modo in cui si utilizzano i dispositivi. Tutti i tool sviluppati da Avira sono disponibili, per chi sceglie l’abbonamento, su un totale di 5 dispositivi.

È possibile attivare la protezione su PC, Mac e su dispositivi Android e iOS. Da notare, inoltre, che i dati personali dell’utente retano protetti grazie alla crittografia. Avira si impegna a non vendere tali dati a cui nessuno può accedere.

Il costo della promo è di 5 euro al mese per 12 mesi, con fatturazione anticipata e con un risparmio del 43% rispetto al costo dell’abbonamento standard. Per tutti i nuovi utenti, inoltre, Avira mette a disposizione una Garanzia di Rimborso da esercitare entro 60 giorni dall’attivazione. L’offerta proposta da Avira è disponibile tramite il link qui di sotto, solo per un breve periodo di tempo.

