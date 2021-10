Avira Prime: solo 99,95 euro per cinque dispositivi

La nota software house tedesca, acquisita da NortonLifeLock all'inizio dell'anno, offre diverse soluzioni per sicurezza e privacy. Gli utenti che vogliono tutte le funzionalità in un singolo pacchetto possono acquistare la suite Avira Prime. Grazie alla promozione in corso, l'abbonamento per un anno (valido per 5 dispositivi) può essere sottoscritto a 99,95 euro.

Avira Prime: protezione completa in sconto

Avira Prime è compatibile con Windows, macOS, Android, iOS e browser. La suite include diversi software per sicurezza, privacy e prestazioni. Il più importante è senza dubbio Antivirus Pro, in quanto protegge PC, Mac e dispositivi Android da ogni tipo di minaccia in tempo reale e blocca il download di file infetti (anche gli allegati alle email). La funzionalità Browser Safety impedisce l'accesso a siti fasulli e impedisce il tracciamento online.

Phantom VPN permette invece di navigare in assoluto anonimato, accedere a siti censurati e aggirare le restrizioni geografiche. Password Manager Pro consente di salvare le credenziali di login, generare password complesse e verificare se i dati sono finiti online. System Speedup ottimizza le prestazioni del PC, eliminati bloatware e file inutili.

L'abbonamento alla suite Avira Prime (cinque dispositivi) può essere sottoscritto a 99,95 euro per il primo anno, invece di 119,40 euro. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal o bonifico. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.