Avira Prime: soluzione completa con 5 euro/mese

Tra le numerose suite di sicurezza merita attenzione Avira Prime, una delle più complete in assoluto. Oltre al tradizionale antivirus, gli utenti troveranno anche una VPN, un password manager e altri utili tool. La software house tedesca propone l’abbonamento annuale per cinque dispositivi con uno sconto del 40%. L’offerta non durerà per sempre, quindi è meglio approfittarne al più presto.

Avira Prime: protezione totale a 5 euro/mese

Il componente principale di Avira Prime è ovviamente Avira Antivirus Pro per Windows e macOS. Il software rileva vari tipi di minacce durante la navigazione, tra cui i sempre più diffusi ransomware. Identifica inoltre i siti web fasulli e protegge i dati della carta di credito e le credenziali di accesso ai servizi online, blocca gli allegati infetti alle email ed effettua la scansione dei file scaricati.

Avira Phantom VPN per Windows e macOS permette invece di navigare in assoluto anonimato e di aggirare il blocco geografico di alcuni servizi (musica e sport in particolare). Avira Password Manager Pro, disponibile per Windows, macOS, iOS, Android e browser conserva le password in modo sicuro.

Altri utili tool sono Avira System Speedup (solo per Windows) che elimina i file inutili, Avira Software Updater Pro (Windows) e Avira Optimizer Pro (macOS) che aggiorna automaticamente i software, Avira QR Code Scanner per Android e iOS. L’abbonamento ad Avira Prime è disponibile a 5,00 euro/mese (o 59,95 euro/anno).