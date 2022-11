Black Friday a tutta velocità con le offerte AVM FRITZ!

C’è spazio anche per le soluzioni dedicate alla connettività nella lunga Settimana del Black Friday su Amazon. Qui segnaliamo le offerte relative al catalogo FRITZ!, progettate per chi non vuol scendere a compromessi in termini di velocità e stabilità del traffico dati, in ambito domestico o in ufficio.

FRITZ!Box, FRITZ!Repeater e FRITZ!Fon in sconto

Ecco dunque le migliori offerte di oggi sui dispositivi di AVM dedicati a connettività e comunicazione.

Grazie al Wi-Fi 6, lo ricordiamo, le prestazioni del network compiono un significativo balzo in avanti. Per saperne di più rimandiamo alle recensioni di FRITZ!Box 7590 AX e FRITZ!Repeater 6000 pubblicate su queste pagine.

Per gli acquisti effettuati su Amazon durante il periodo del Black Friday è possibile beneficiare di un periodo esteso per il reso dei prodotti. I clienti avranno infatti tempo fino al 31 gennaio 2023 per restituirli, eventualmente. In questo modo, l’e-commerce va incontro a chi desidera portarsi avanti con i regali in vista delle festività. Tutti i dettagli sono riportati in una pagina dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.