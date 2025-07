AVM FRITZ!Box 5590 Fiber è in SCONTO: perfetto per la fibra

Ti segnaliamo lo sconto di Amazon che in questo momento porta AVM FRITZ!Box 5590 Fiber al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita nel catalogo dell’e-commerce. È la scelta giusta per sfruttare al massimo la velocità delle linee in fibra ottica. Tra le caratteristiche di punta c’è la gestione avanzata tramite la piattaforma FRITZ!OS, costantemente aggiornata dal produttore.

AVM FRITZ!Box 5590 Fiber in offerta su Amazon

Supporta gli standard più comuni in Europa come AON, GPON e XGS-PON, è dotato di uno slot per moduli FRITZ!SFP così da garantire la massima versatilità. Grazie al Wi-Fi 6 con tecnologia 4×4 MIMO offre velocità wireless fino a 2.400 Mbit/s sulla banda a 5 GHz e fino a 1.200 Mbit/s su quella a 2,4 GHz, un mix perfetto per la gestione simultanea di più dispositivi e applicazioni. La funzione Mesh Master permette inoltre una gestione intelligente del network domestico, coordinando in modo efficiente gli access point distribuiti e assicurando connessioni sempre stabili e performanti. Include anche un impianto telefonico VoIP compatibile con telefoni analogici, IP e DECT, con base integrata per collegare fino a sei cordless e controllare apparecchi smart come prese o termostati FRITZ!DECT. Sul retro sono presenti quattro porte LAN Gigabit, una porta da 2,5 Gbit/s, due USB 3.0 e lo slot SFP. Trovi tutti gli altri dettagli che cerchi nella scheda completa.

Non lasciarti sfuggire lo sconto e acquista AVM FRITZ!Box 5590 Fiber al suo prezzo minimo storico di 242 euro. La disponibilità è immediata. Il voto medio raccolto da quasi 2.500 recensioni è 4,5/5.

Puoi contare sull’affidabilità di Amazon per quanto riguarda la vendita e la spedizione: l’e-commerce se ne occupa attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari. Se lo ordini adesso arriverà direttamente a casa tua entro un paio di giorni con la consegna gratuita, senza spese aggiuntive.