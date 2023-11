AVM FRITZ!Box 7590 AX con Wi-Fi 6: su Amazon è venduto a soli 199€ grazie al Black Friday

Quello di cui vi stiamo per parlare è un router perfetto sotto ogni punto di vista per gestire un’ottima connettività in casa o in ufficio. Si tratta dell’AVM FRITZ!Box 7590 AX che grazie alle promozioni del Black Friday di Amazon si trova in forte sconto. È anche considerato uno dei router con modulo Wi-Fi 6 tra i migliori in circolazione, senza compromessi nelle prestazioni e altamente personalizzabile.

AVM FRITZ!Box 7590 AX con Wi-Fi 6: caratteristiche principali

La velocità arriva a 2.400 Mbit/s su 5 GHz e 1.200 Mbit/s su 2,4 GHz, può gestire tutte le connessioni DSL e in fibra, supportando inoltre la tecnologia Mesh. Integra funzionalità avanzate da media server, NAS, la possibilità di connettere telefoni e una gamma completa di porte: quattro LAN Gigabit, una WAN Gigabit e due USB 3.0.

Il FRITZ!Box 7590 AX trasferisce nella rete di casa anche i contenuti dei dispositivi di archiviazione USB collegati al modem. Grazie al media server integrato con connessione NAS, i film, la musica e le immagini memorizzati sono resi disponibili e possono essere distribuiti ai dispositivi di riproduzione tramite smartphone o smart TV, per esempio. Il FRITZ!Box 7590 AX costituisce così una potente piattaforma per applicazioni multimediali in rete come IPTV, video on demand o streaming 4K.

AVM FRITZ!Box 7590 AX con supporto a Wi-Fi 6

