Un telecomando per la smart home: AVM FRITZ!DECT 440

È da segnalare una new entry nel catalogo di dispositivi AVM dedicati alla smart home: si tratta di FRITZ!DECT 440. Da collocare su una parete, è un interruttore a quattro pulsanti utile per controllare fino a un massimo di dodici apparecchi (o gruppi di device). In altre parole, una sorta di telecomando per la casa intelligente. È già in vendita al prezzo suggerito di 65 euro nella versione Edition International.

AVM FRITZ!DECT 440: specifiche e funzionalità

La configurazione avviene tramite l’interfaccia del router FRITZ!Box e la connessione è gestita attraverso lo standard radio DECT ULE con l’impiego di crittografia automatica. Può utilizzare procedure definite, ad esempio, per avviare o interrompere in qualsiasi momento la modalità vacanza, il timer per la lampada in soggiorno o il programma per l’illuminazione esterna.

Può interagire, tra le altre cose, con la lampadina LED FRITZ!DECT 500, con la termovalvola FRITZ!DECT 302 e con le prese intelligenti FRITZ!DECT 200 e FRITZ!DECT 210. Ancora, integra un sensore di temperatura che misura quella esterna per regolare gli impianti domestici.

I requisiti richiesti per il funzionamento sono un FRITZ!Box con base DECT e con FRITZ!OS 7.50 o superiore (la nuova versione 8 è appena stata rilasciata).

Chiudiamo con l’elenco delle caratteristiche più importanti del dispositivo, come riportato nel comunicato ricevuto in redazione.

Comodo interruttore a quattro pulsanti per Smart Home;

accende e controlla la lampadina LED smart FRITZ!DECT 500;

controlla le termovalvole FRITZ!DECT 302;

controlla le prese intelligenti FRITZ!DECT 200 e FRITZ!DECT 210;

accende e controlla gruppi di dispositivi (ad esempio in una stanza);

utilizza modelli Smart Home definiti precedentemente nel FRITZ!Box;

sensore di temperatura per il rilevamento della temperatura esterna per la termovalvola FRITZ!DECT 302;

utilizzabile tramite tecnologia DECT ULE con qualsiasi FRITZ!Box dotato di base DECT;

ottima leggibilità grazie al display e-paper ad alta risoluzione;

design ergonomico e pratico;

flessibilità di utilizzo con montaggio a parete magnetico;

aggiornamenti automatici con nuove funzioni.