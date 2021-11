Awow Mini PC Stick: la "chiavetta" che gestisce 2 monitor 4K 60Hz

Quello che ti proponiamo in questo articolo è uno dei Mini PC più incredibili presenti sullo store di Amazon. Si tratta del Mini PC Stick Awow J4105, un computer realmente tascabile, ma con delle potenzialità mai viste su un PC dalle dimensioni tanto ridotte. Grazie ad un coupon del 5% puoi acquistarlo su Amazon a poco più di 200 euro.

Awow Mini PC Stick J4105: caratteristiche tecniche

Il Mini PC di Awow è alimentato da un processore Intel Celeron J4105 quad-core con una frequenza massima di 2,5GHz. Questo è già inserito nell’elenco di compatibilità con Windows 11, così da poter effettuare l’upgrade non appena sarà disponibile. Ad affiancare la CPU ci sono 4GB di memoria RAM e 64GB per la memorizzazione dei dati. Awow non ha trascurato però l’espandibilità, integrando uno slot per microSD che consente di aggiungere una memory card fino a 128GB. Considerando le dimensioni simili ad una pendrive, si tratta di una soluzione dalle prestazioni davvero interessanti. È in grado di gestire il pacchetto Office con la massima fluidità e reattività, così come la navigazione o la fruizione di contenuti multimediali. Un’interessante alternativa ai classici TV Box o TV stick come media center per fruire dello streaming di Netflix, Prime Video o Disney+. Tuttavia, è sull’utilizzo professionale che il computer arriva davvero a stupire.

Per il collegamento allo schermo, è integrato un connettore HDMI in grado di gestire monitor fino al 4K 60Hz. Se questo non bastasse, è possibile aggiungere un secondo monitor 4K 60Hz grazie alla mini DisplayPort posta in basso. Non manca una porta USB 3.0 che consente di espandere ulteriormente la memoria con periferiche esterne come un HDD, oltre a permettere backup decisamente rapidi. Presenti le immancabili connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth. Tuttavia, è presente perfino una porta RJ45 Gigabit LAN per la connessione via cavo, così da ottenere le massime prestazioni di rete. In conclusione, uno strumento davvero incredibile considerando che può essere tranquillamente infilato nel taschino della giacca.

Grazie al coupon del 5% l’Awow Mini PC Stick J4105 è acquistabile su Amazon a soli 208,99 euro.