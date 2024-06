AWS e Acea insieme per IA, IoT e sostenibilità

Stretta di mano annunciata tra AWS e Acea, che hanno siglato un memorandum d’intesa per collaborare su iniziative legate all’innovazione e allo sviluppo tecnologico, con un focus su intelligenza artificiale, Internet of Things e sostenibilità. La sussidiaria di Amazon che si occupa di cloud unisce dunque le forze a quelle di uno dei principali gruppi industriali italiani dei settori dell’idrico, dell’energia e dell’ambiente.

Il memorandum d’intesa che lega AWS e Acea

La durata prevista dell’accordo è pari a un anno. Come si legge nel comunicato ufficiale, mira a promuovere la crescita territoriale attraverso l’innovazione e la riduzione della carbon footprint, facendo leva sulle soluzioni tecnologiche offerte da AWS . Le potenzialità del cloud saranno sfruttare per identificare soluzioni in grado di ottimizzare i processi operativi e gestionali, per creare maggiore efficienza e migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti dal Gruppo Acea in tutte le aree di business .

In relazione al settore idrico saranno realizzati prototipi e modelli scalabili per prevenire le perdite e ridurre l’impatto delle acque reflue, facendo leva su Data Analysis e Predictive Maintenance, così da poter agire in modo preventivo, prima che si verifichino problemi. Sul fronte dell’energia, potrà invece essere aumentata la resilienza della rete di distribuzione, migliorata l’efficienza e creato un Smart Grid Data Hub. Queste le parole di Sergio Gianotti (Head Public Sector AWS Italia).

Questa collaborazione rappresenta un passo importante verso la digitalizzazione delle infrastrutture critiche in Italia. Combinando l’esperienza di Acea nella gestione dei servizi pubblici essenziali con i servizi offerti da AWS, potremo abilitare nuove soluzioni intelligenti per ottimizzare le operazioni e migliorare la qualità dei servizi per i cittadini.