AWS lancia il cloud sovrano europeo: dati e servizi restano in Ue

Il cloud sovrano europeo: AWS rende disponibile un'infrastruttura separata, con gestione dati in Ue e conformità alle normative locali.
Amazon Web Services ha annunciato oggi la disponibilità generale di AWS European Sovereign Cloud per tutti i clienti del vecchio continente. Come si può intuire dal nome, l’obiettivo è quello di andare incontro alle esigenze dell’Europa per una gestione localizzata delle informazioni e per la conformità alle normative in vigore nell’area. L’iniziativa è stata protagonista di diversi annunci nel corso degli ultimi anni, uno dei quali relativo a un investimento da 7,8 miliardi di euro in Germania.

Europa e cloud sovrano: AWS European Sovereign Cloud

Si tratta di un’infrastruttura fisicamente e logicamente separata dalle altre gestite dal gruppo, interamente ospitata nel territorio europeo. La prima Region è collocata nello stato federale tedesco di Brandeburgo, più avanti ne arriveranno altre, iniziando con le Local Zones sovrane in Belgio, nei Paesi Bassi e in Portogallo. È allestita in modo da rispondere agli standard più rigorosi per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni e la resilienza operativa, con vantaggi in termini di autonomia, residenza dei dati, controlli tecnici e governance, essenziali per realtà di settori come pubblica amministrazione, sanità, servizi finanziari, difesa e aerospazio, energia e telecomunicazioni. Queste le parole di Stéphane Israël, managing director del progetto.

I clienti vogliono il meglio: poter utilizzare l’intero portafoglio di servizi cloud e AI di AWS, garantendo al contempo il rispetto di requisiti di sovranità estremamente rigorosi. Costruendo un cloud europeo per infrastruttura, operatività e governance, mettiamo le organizzazioni nelle condizioni di innovare con fiducia, mantenendo il pieno controllo dei propri asset digitali.

Le statistiche condivise di recente da Statista indicano Amazon Web Services come leader del mercato europeo tra i fornitori di servizi cloud, insieme ad altri due fornitori statunitensi, ovvero Microsoft con Azure e Google. Insieme detengono oltre il 65% della quota complessiva. È anche per mantenere la sua posizione che il gruppo di Seattle ha scelto di andare incontro alle esigenze locali proponendo una soluzione ad hoc.

15 gen 2026

15 gen 2026
