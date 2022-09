Axerve collabora con Tot: nuovi strumenti per la tua impresa

Axerve stringe una nuova partnership con la piattaforma finetch di banking digitale Tot.

L’accordo permetterà ai clienti di Axerve di avere a disposizione strumenti di pianificazione e controllo semplici ed intuitivi, creati per migliorare l’efficienza aziendale e liberare risorse da dedicare alla crescita del proprio business.

Grazie a questa nuova collaborazione, tutti i clienti – liberi professionisti, microimprese ed esercizi commerciali – potranno accedere agevolmente alla suite tecnologica offerta da Tot: dal conto aziendale ai servizi digitali di banking, servizi di credito e pagamenti, il tutto attraverso una user experience semplice e intuitiva.

Al conto sono associati anche il pagamento degli F24 e una Visa Business Credit, per pagare online o offline in modalità contactless, con Google Pay o tramite PayPal.

” Da oggi – commenta Alessandro Bocca , CEO di Axerve- i merchant nostri clienti possono utilizzare un servizio di banking digitale che semplifica la gestione amministrativa e finanziaria. Il nostro obiettivo è ridurre il gap digitale che caratterizza le realtà commerciali di piccole e medie dimensioni offrendo soluzioni che mettono al centro la semplicità di accesso e la qualità del servizio.”

Axerve

Con oltre 100 mila clienti attivi, Axerve affianca grandi corporate, catene Retail e piccoli merchant nell’identificazione delle migliori soluzioni di pagamento per il tuo business.

Attraverso le sue soluzioni di pagamento – come il POS a commissioni senza zero, POS a canone fisso e Soluzioni E-Commerce – Axerve offre infinite possibilità di personalizzazione di servizi per i propri clienti.

Partendo dai contanti, passando per i pagamenti alternativi, fino ad arrivare al supporto cross-border internazionale, la società realizza soluzioni di incasso affidabili e innovative attraverso la gestione dei sistemi di pagamento per il Punto Vendita, l‘Ecommerce e l’omnicanalità.

