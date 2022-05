Axerve: POS Easy disponibile con lo sconto del 40%

Al giorno d’oggi la pressoché totalità di transazione avviene tramite carta. Se il POS è ormai obbligatorio, dotarsi di uno strumento avanzato in questo ambito può risultare un vantaggio concreto.

POS Easy PAX A910, proposto da Axerve, si dimostra uno dei migliori prodotti di questo settore. Stiamo parlando di uno Smart POS Android, con dimensioni di 17,5 x 8,5 x 6,2 centimetri e di un peso complessivo di 410 grammi.

Questo dispositivo funziona attraverso connettività Wi-Fi e attraverso rete 4G (con SIM inclusa al momento dell’acquisto). Il POS permette non solo di effettuare le operazioni di pagamento, ma anche di immettere in pochi secondi il relativo scontrino.

Con POS Easy PAX A910 canone mensile di zero euro più uno sconto sull’acquisto

Tra i tanti punti di forza di questo prodotto vi sono anche i servizi correlati. Per esempio, la dashboard Axerve myStore, permette di avere sempre sotto controllo il proprio lavoro e i relativi guadagni. Grazie a un’interfaccia pulita e intuitiva, alla portata anche di chi ha poca dimestichezza con la tecnologia, è possibile avere un’istantanea sui pagamenti ottenuti attraverso il POS.

In ottica servizi, merita una citazione anche l’assistenza. Si parla di una chat apposita, con operatori specializzati disponibili dal lunedì al venerdì (dalle ore 9.00 fino alle 18.00).

E per quanto concerne i costi? POS Easy riesce a distinguersi anche in questo rispetto alla concorrenza. Il servizio infatti non ha alcun tipo di canone mensile e lavora con una commissione pari all’1% sulle transazioni.

Per quanto concerne l’acquisto, il dispositivo ha un prezzo di listino pari a 170 euro. Grazie allo sconto proposto da Axerve però, è possibile ottenere POS Easy pagando solamente 100 euro (più IVA).

La procedura di richiesta è particolarmente agevole e richiede appena pochi minuti. Una volta completati i passaggi necessari, il POS sarà recapitato nel giro di pochi giorni al richiedente.