Axerve POS Easy: incassa adesso senza commissioni

Axerve POS Easy è il POS a canone mensile che ti consente di incassare senza pagare alcuna commissione. Con POS Easy hai a disposizione un sistema di incasso compatto, pensato per accompagnarti in tutte le situazioni grazie alla connettività integrata per le reti 4G e WiFi, in grado di supportare diversi circuiti di pagamento e abbinato a un servizio di gestione a cui non manca nulla.

Axerve POS Easy nel dettaglio

Axerve POS Easy è dotato di connettività 4G e Wi-Fi per il massimo della flessibilità durante l’uso. Non dipende da nessuna rete specifica: include infatti una SIM che può avere accesso all’operatore con la miglior qualità di rete, garantendo sempre una connessione stabile. Il dispositivo è inoltre compatto e pesa soltanto 390g, in modo da essere facilmente portabile, oltre a poter stampare anche le ricevute.

Il suo piano ti permette di risparmiare sulle commissioni, andando a pagare soltanto un canone mensile incluso nel noleggio POS. Puoi scegliere tra due opzioni di pagamento, tra cui:

– 17 € + IVA se incassi fino a 10.000 euro l’anno.

– 22 € + IVA se incassi fino a 30.000 euro l’anno.

Oltre i 30.000 € di transato viene aggiunto un costo di commissione dell’1% + IVA per l’importo eccedente la soglia dei 30.000 €, che va sommato al canone mensile di 22€. Gli incassi vengono accreditati su qualsiasi conto corrente italiano attraverso un bonifico entro lo stesso giorno lavorativo di quando hai ricevuto l’incasso.

Con Axerve POS Easy hai a disposizione una dashboard online che ti permette di avere tutto sotto controllo. Con l’interfaccia veloce puoi navigare tra le varie opzioni e monitorare le tue transazioni con il POS, gestire i pagamenti, visualizzare e scaricare le fatture.

Per richiedere il POS non devi far altro che recarti nella pagina ufficiale, fare clic su “Inizia la richiesta” e seguire la procedura con tutti i dati necessari. Una volta terminata la procedura, riceverai il POS direttamente all’indirizzo che hai indicato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.