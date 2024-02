Axerve POS Easy: paga solo il canone e liberati delle commissioni

Axerve POS Easy il POS di nuova generazione perfetto se non vuoi pagare le commissioni sugli incassi. Pagando soltanto un canone al mese, hai tutto quello che ti serve per ricevere pagamenti e gestire la tua attività in maniera semplice e veloce.

Axerve POS Easy: basta commissioni sugli incassi!

Axerve POS Easy può collegarsi alla rete tramite 4G o Wi-Fi. Il terminale include una SIM che si connette automaticamente alla rete dell’operatore con la migliore copertura della zona in cui ti trovi, in modo da garantire sempre un’operatività ottima. Non ci sono costi, il traffico dati è compreso nel canone mensile.

POS Easy ti consente di risparmiare sulle commissioni negli incassi pagando soltanto un canone al mese. Il noleggio POS è incluso nel canone ed è prevista un’imposta di bollo per l’attivazione del servizio di 16€.

Il canone mensile è di 17 € + IVA se con il tuo POS incassi fino a 10.000 euro all’anno, e di 22 € + IVA se invece l’incasso raggiunge i 30.000€ l’anno.

Con POS Easy non serve aprire un conto corrente dedicato, puoi accreditare i tuoi incassi in qualsiasi conto corrente italiano di cui sei già titolare, tramite bonifico bancario entro il giorno lavorativo successivo al pagamento ricevuto.

Offre una dashboard online intuitiva e semplice da navigare, che ti permette di avere aggiornamenti in tempo reale su tutti i pagamenti incassati tramite POS, nonché monitorare velocemente le tue transazioni, gestire i pagamenti, visualizzare e scaricare le fatture.

Non ci sono vincoli né costi in caso di reso o sostituzione e un team di tecnici esperti è a tua disposizione gratuitamente dal lunedì al sabato in caso di necessità.

Axerve POS Easy è la soluzione ideale per chi cerca un terminale di pagamento affidabile, economico e facile da usare. Non perdere l’opportunità di semplificare la gestione delle tue transazioni commerciali e richiedilo subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.