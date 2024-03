Axerve POS Easy promo speciale: 50% di cashback sulle commissioni

Richiedi Axerve POS Easy entro il 30 maggio per ottenere in esclusiva un cashback sulle commissioni del 50%, oltre che un servizio di incasso pratico, veloce e funzionale, con un dispositivo elegante e compatto che si adatta a qualsiasi ambiente ed è facile da utilizzare.

Axerve POS Easy: tutte le caratteristiche

Commissioni ridotte al minimo : Axerve POS Easy ha di base una commissione sugli incassi di solo l’1%, ma se lo apri entro la data indicata puoi ulteriormente abbatterle ottenendo un esclusivo cashback del 50% su ogni incasso, il che lo rende un’opzione a dir poco allettante perché non ha alcuna tipologia di canone mensile e sei quindi libero da spese periodiche.

: Axerve POS Easy ha di base una commissione sugli incassi di solo l’1%, ma se lo apri entro la data indicata puoi ulteriormente abbatterle ottenendo un esclusivo cashback del 50% su ogni incasso, il che lo rende un’opzione a dir poco allettante perché non ha alcuna tipologia di canone mensile e sei quindi libero da spese periodiche. Connettività avanzata : POS Easy fornisce PAX A920 Pro, un dispositivo dotato di connettività 4G e Wi-Fi che garantisce una connessione stabile e affidabile. La SIM inclusa si collega automaticamente alla rete 4G dell’operatore con la migliore copertura nella tua zona e non c’è quindi rischio di rimanere senza rete, con la possibilità di ricevere sempre gli incassi.

: POS Easy fornisce PAX A920 Pro, un dispositivo dotato di connettività 4G e Wi-Fi che garantisce una connessione stabile e affidabile. La SIM inclusa si collega automaticamente alla rete 4G dell’operatore con la migliore copertura nella tua zona e non c’è quindi rischio di rimanere senza rete, con la possibilità di ricevere sempre gli incassi. Design moderno : il POS PAX A920 Pro è un dispositivo con sistema operativo Android e ha un design elegante e compatto. Pesa soltanto 390 grammi ed è dotato di stampante per le ricevute.

: il POS PAX A920 Pro è un dispositivo con sistema operativo Android e ha un design elegante e compatto. Pesa soltanto 390 grammi ed è dotato di stampante per le ricevute. Accrediti rapidi : Axerve accredita il transato POS su qualsiasi tuo conto corrente italiano tramite bonifico bancario emesso entro il giorno lavorativo successivo all’incasso. Non è necessario aprire un conto corrente dedicato.

: Axerve accredita il transato POS su qualsiasi tuo conto corrente italiano tramite bonifico bancario emesso entro il giorno lavorativo successivo all’incasso. Non è necessario aprire un conto corrente dedicato. Dashboard myStore : ti consente di gestire tutti gli aspetti che riguardano gli incassi e l’attività, con un’interfaccia pratica, semplice e immediata dove trovi subito tutto ciò che ti serve.

: ti consente di gestire tutti gli aspetti che riguardano gli incassi e l’attività, con un’interfaccia pratica, semplice e immediata dove trovi subito tutto ciò che ti serve. Assistenza: potrai contattare gli agenti quando necessario 7 giorni su 7, per qualsiasi tipo di necessità.

Per richiedere Axerve POS Easy non devi fare altro che cliccare su “Richiedi subito” nella pagina ufficiale e seguire tutti i passaggi della procedura online. In pochi minuti la richiesta sarà completa e nei giorni successivi riceverai il POS direttamente all’indirizzo indicato. Non ci sono vincoli di permanenza nel caso tu voglia cambiare servizio.

Richiedi subito il tuo Axerve POS Easy e semplifica il tuo incasso!