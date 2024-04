Nexi XPay Pro: POS a canone zero ancora per poco!

XPay Pro è il servizio POS di Nexi che ti permette di utilizzare il tuo smartphone per incassare, con un canone completamente gratuito e diversi vantaggi nelle commissioni. Hai tempo fino all’1 maggio per approfittare dell’offerta e ottenere sconti sulle commissioni per incasso.

Nexi XPay Pro: canone gratis se lo richiedi entro l’1 maggio

Con XPay Pro ottieni un servizio di cui puoi usufruire tramite app per il tuo smartphone, con funzionalità che ti consentono di accettare tutti i metodi di pagamento, oltre a gestire il tuo negozio sia fisico che online:

Accredito veloce : gli incassi vengono accreditati sul tuo conto corrente in un solo giorno lavorativo.

: gli incassi vengono accreditati sul tuo conto corrente in un solo giorno lavorativo. Accetta svariati metodi di pagamento : XPay Pro supporta i circuiti più diffusi, quali VISA, MasterCard, Bancomat, ma anche JCB, UnionPay, PayPal, Amazon Pay, Skrill, GiroPay e molti altri.

: XPay Pro supporta i circuiti più diffusi, quali VISA, MasterCard, Bancomat, ma anche JCB, UnionPay, PayPal, Amazon Pay, Skrill, GiroPay e molti altri. XPay link incluso : gai pagare i tuoi clienti con un semplice link da inviare tramite qualsiasi canale di comunicazione (chat, email o SMS).

: gai pagare i tuoi clienti con un semplice link da inviare tramite qualsiasi canale di comunicazione (chat, email o SMS). Pagina di cassa personalizzata : ti permette di integra la pagina di pagamento direttamente nel tuo sito o app.

: ti permette di integra la pagina di pagamento direttamente nel tuo sito o app. Pagamenti ricorrenti : memorizza in modo sicuro i dati della carta per gli acquisti ripetuti, rendendo tutto più veloce

: memorizza in modo sicuro i dati della carta per gli acquisti ripetuti, rendendo tutto più veloce Incassi dall’estero: dai la possibilità ai tuoi clienti di pagare nella loro valuta.

Con Nexi Pay hai inoltre incluso:

Nexi Boost : consente di far pagare con un’autenticazione semplificata, per rendere il processo ancora più veloce e massimizzare gli incassi senza rinunciare alla sicurezza.

: consente di far pagare con un’autenticazione semplificata, per rendere il processo ancora più veloce e massimizzare gli incassi senza rinunciare alla sicurezza. Protezione : un sistema evoluto e integrato consente di rilevare e prevenire in tempo reale possibili frodi.

: un sistema evoluto e integrato consente di rilevare e prevenire in tempo reale possibili frodi. Dashboard evoluta: un’interfaccia facile e avanzata che ti consente di tenere sotto controllo le vendite con strumenti di report dettagliati, che puoi anche includere nel tuo gestionale personale.

Nexi Xpay Pro ti permette anche di sottoscrivere il programma Protection Plus, che ti fornisce una conformità agli standard PCI-DSS, richiesta e obbligatoria per i pagamenti con i circuiti internazionali.