Axerve: sempre più italiani adottano il Buy Now Pay Later

Secondo alcune ricerche evidenziate da Axerve, gli italiani (e non solo) sono più propensi ai metodi di pagamento alternativi, come Buy Now Pay Later.

Nello specifico, considerando il settore eCommerce, gli strumenti per pagamenti più diffusi sono sempre maggiori, con un mercato che vede nomi come Klarna e PayPal a farla da padroni.

Nel contesto B2B, come è facile prevedere, il trend non cambia: PayPal è un canale attraverso cui circola quasi un quarto del fatturato delle aziende (il 24%, per la precisione) seguito da altre piattaforme simili.

Anche i negozi di concezione più classica sono ormai parte coinvolta in questo ambito. Per gli esercenti, infatti, adottare strumenti adatti significa più clienti e maggiore soddisfazione degli stessi.

Buy Now Pay Later e altre piattaforme sono il futuro dei pagamenti digitali

Altre stime rispetto alla ricerca, includono una previsione alquanto interessante: entro il 2027, i pagamenti digitali coinvolgeranno un giro d’affari di oltre 9.000 miliardi di dollari nel solo contesto online.

In tal senso, i wallet digitali come Buy Now Pay Later e le nuove soluzioni Account-to-Account (A2A), come iDEAL e MyBank, potrebbero diventare ancora più diffuse e di utilizzo comune.

La ricerca non ha posto confronti particolari rispetto al giro di denaro online rispetto al classico commercio al dettaglio. Di certo, lettori POS avanzati come quelli offerti da Axerve, garantiscono il massimo per quanto riguarda comodità e flessibilità.

POS Easy, nello specifico, rappresenta una delle punte di diamante dell’intero settore.

Stiamo parlando di un lettore capace di gestire pagamenti contactless o effettuati tramite:

VISA

Mastercard

PagoBancomat

ApplePay

GooglePay

SamsungPay

Carta Hype

e tanti altri canali.

Nello specifico POS Easy si presenta come un dispositivo con dimensioni pari a 17,5 x 8,2 x 6,2 centimetri e un peso complessivo di 410 grammi.

Le dimensioni compatte, abbinate all’alto livello di connettività (sia tramite WiFi che attraverso 4G), rendono questa soluzione ideale per qualunque contesto commerciale, inclusi bar, ristoranti e altre strutture simili.

E per quanto riguarda il costo?

POS Easy è anche un servizio alquanto conveniente.

Con incassi fino a 10.000 euro all’anno, infatti, è possibile utilizzare il lettore per appena 17 euro (più IVA) al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.