Axerve Smart POS Easy: con canone mensile e senza commissioni

Se sei un commerciante o un professionista, saprai bene quanto sia importante offrire ai tuoi clienti la possibilità di pagare con i metodi più moderni e sicuri. Carte di credito, debito e prepagate, ma anche wallet digitali e pagamenti via smartphone sono ormai indispensabili per chi vuole essere al passo con i tempi e soddisfare i moderni sistemi di pagamento. Cosa che è possibile fare con Smart POS Easy di Axerve, la soluzione di incasso ideale per le vendite in negozio e online.

Smart POS Easy: la soluzione perfetta per la tua attività

Smart POS Easy di Axerve, come molti dispositivi, è basato sul sistema operativo Android, che ti permette di accettare tutti i tipi di pagamento elettronico in modo semplice, veloce e sicuro. Il dispositivo permette di:

Accettare pagamenti con carte contactless, wallet digitali e sistemi di pagamento via smartphone , come Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay.

, come Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Avere un dispositivo wireless, compatto e funzionale, con touch-screen, fotocamera e stampante integrata per le ricevute .

. Usufruire di una connessione dati sempre attiva e gratuita , grazie alla SIM multi-operatore inclusa nel piano.

, grazie alla inclusa nel piano. Ottenere i pagamenti accreditati direttamente su un conto corrente bancario da te indicato .

. Avere accesso a una dashboard online per gestire tutte le transazioni, consultare le statistiche e richiedere assistenza.

Possibilità di scegliere tra due piani tariffari : canone mensile da 17€ + IVA se guadagnate fino a 10.000€ l’anno con il POS, oppure 22€ + IVA se gli incassi annuali raggiungono i 30.000€.

: canone mensile da 17€ + IVA se guadagnate fino a 10.000€ l’anno con il POS, oppure 22€ + IVA se gli incassi annuali raggiungono i 30.000€. Avere la possibilità di usufruire del credito di imposta del 30%, previsto dalla legge per chi si dota di un POS.

Quello di Axerve è il servizio perfetto se vuoi offrire ai tuoi clienti un servizio di pagamento all’avanguardia, senza rinunciare alla convenienza e alla semplicità. Per richiederlo ti basta visitare il sito ufficiale e fare clic su “Inizia la richiesta”, seguendo i passaggi indicati nella procedura per ricevere pochi giorni dopo il POS all’indirizzo da te indicato.

