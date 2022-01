Axerve protegge dai rischi del web in aumento

Negli ultimi anni, le soluzioni per proteggere acquirenti e venditori dagli hacker si sono moltiplicate e si sono evolute. Andando di pari passo con le loro stesse tecniche. Vediamo perché un servizio come quello offerto da Axerve può ritornare utile.

Lo stesso e-commerce non è ancora privo di rischi e uno dei motivi principali sono gli strumenti sempre più sofisticati a disposizione di coloro che commettono atti illegali online.

Come conferma econsumer.gov – un'organizzazione che collabora, tra gli altri, con la Federal Trade Commission e l'AGCOM – il numero di segnalazioni di frode transfrontaliera è aumentato di oltre il 200% dal 2017 alla fine del 2020. Raggiungendo perdite di 216 milioni di dollari (163 milioni di sterline).

A fare da eco i dati pubblicati da UK Finance nel 2021, il valore annuale delle perdite per frode e-commerce su carte di debito e di credito emesse nel Regno Unito è cresciuto da 28 milioni di sterline nel 2002 a 376,5 milioni di sterline nel 2020, con il picco nel 2018 con 393,4 milioni di sterline

Sembra anche che la pandemia di Covid abbia avuto un impatto negativo su queste statistiche. Infatti, il National Cyber ​​Security Center (NCSC) ha dichiarato nel maggio 2021 che le truffe online sono aumentate di 15 volte durante il periodo della pandemia nel 2020-21.

Alla luce di tutti questi dati allarmante, è estremamente importante tenere conto della prevenzione delle frodi fin dall'inizio quando si cercano soluzioni di elaborazione dei pagamenti.

Proteggiti con Axerve

Il mondo delle autenticazioni e approvazioni delle frodi può avere un grave impatto sulle entrate se non viene preso in considerazione quando si effettuano scelte su fornitori di servizi di pagamento, acquirenti e piattaforme.

Quando si cerca la soluzione migliore per i suoi clienti, tutti questi fattori vengono valutati per assicurarsi che l'azienda sfrutti al meglio questi passaggi obbligatori e prosperi nell'attuale panorama dei pagamenti, garantendo prestazioni ottimali nell'elaborazione dei pagamenti, livelli di sicurezza elevati per i loro clienti. transazioni e un'esperienza di pagamento sicura e senza intoppi per i propri clienti.

Axerve ha introdotto una soluzione di prevenzione delle frodi basata su AI e machine learning che si integra perfettamente con il gateway online.

Riduzione dei punti di attrito nel processo di pagamento, diminuzione dei chargeback e aumento dei tassi di conversione sono solo alcuni dei punti di forza della piattaforma.

Questi, insieme agli elevati standard di sicurezza del gateway di pagamento, aumentano la protezione dei pagamenti sia per i commercianti che per i loro clienti.

